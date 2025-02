⁠Zante è stata eletta l'isola più bella al mondo dai lettori della rivista specializzata Travelbook

L'isola più bella al mondo è europea, e si trova ad appena due ore di volo da Milano. Stando ai lettori della rivista specializzata Travelbook il titolo spetta a Zante.

Il fascino di Zante, dai sonetti di Foscolo ai giorni nostri

Nell'immaginario collettivo, le isole paradisiache per eccellenza sono i Caraibi, la Polinesia e le Hawaii. Tuttavia si tratta di mete turistiche spesso difficili da raggiungere, e una vacanza ai Caraibi può rappresentare un costo difficilmente sostenibile per molti italiani. Dovremmo quindi rinunciare a una vacanza da sogno alle isole? Fortunatamente no, anche perché un sondaggio promosso dalla rivista specializzata Travelbook ha dimostrato che ce n'è una, sicuramente più vicina e accessibile, che non ha niente da invidiare alle mete più blasonate.

I lettori della rivista online specializzata in viaggi, dopo un agguerrito testa a testa con Bora Bora e Praslin nelle Seychelles, hanno eletto Zante come la più bella isola del mondo.

Conosciuta anche con il nome di Zacinto, quest'isola greca ha dato i natali a Ugo Foscolo (che le ha dedicato anche uno dei suoi sonetti più celebri). Se già nell'Ottocento il poeta ne decantava la bellezza, oggi possiamo dire che quello splendore ha saputo sfidare il tempo, tanto che ancora oggi l'isola si mostra ai turisti come un vero e proprio paradiso terrestre.

Perché scegliere Zante per una vacanza

Raggiungere questa piccola isola situata nel Mar Ionio, vicino alle coste del Peloponneso, è sicuramente più veloce ed economico che scegliere altre mete più famose. La loro vicinanza è un fattore chiave: bastano appena 2 ore di volo (o addirittura una se si decide di partire da Bari o Roma) per raggiungerle.

Un altro punto a favore è la convenienza: i costi di soggiorno e pernottamento sono decisamente competitivi, anche rispetto ad altre rinomate destinazioni greche come Creta e Santorini.

Quando andare a Zante?

Se state pensando a una vacanza a primavera, da fare da soli, con gli amici o con la famiglia, sicuramente Zante è un'opzione da prendere in considerazione. In questo periodo infatti l'isola offre soluzioni di alloggio ancor più competitive e un clima ideale per una vacanza di relax.

Zante, con le sue acque calde, non solo è il luogo di riproduzione prediletto dalle tartarughe Caretta-Caretta, ma anche il luogo ideale per concedersi un bagno fuori stagione, magari sulla suggestiva spiaggia del Relitto, anche in aprile e maggio.

Con il suo clima ventilato, mai troppo caldo o freddo, è la meta ideale per una vacanza a primavera se volete scoprire le sue zone di natura incontaminata e i panorami mozzafiato.