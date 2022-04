Yellowstone offre un pass annuale: sarà valido però dall’anno 2172

iStock

Il parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti, festeggia quest’anno il suo 150mo compleanno: e per celebrare nel modo migliore ha deciso di non guardarsi indietro ma puntare sul futuro. Per questo ha lanciato una particolare campagna: in cambio di una donazione di 1.500 dollari, si riceve un pass annuale per poter accedere al parco. Un biglietto che però sarà valido solo dal 2172, proprio a 150 anni da oggi. Chi userà il biglietto? La scommessa sul futuro vale però anche per il Parco, che spera di esserci intatto tra un secolo e mezzo.

Donazione per aiutare le attività del parco

Le risorse raccolte saranno usate da Yellowstone Forever, la società che si occupa delle donazioni al parco e del suo futuro appunto, per supportare le attività di educazione, preservazione delle specie animali autoctone e ricerca scientifica. I biglietti si chiamano così “The Inheritance Passes”, i “pass dell’eredità”, e il parco spera che possano essere usati dai discendenti dei donatori in un parco ancora meraviglioso come è oggi.

“Preserviamo il parco per i prossimi 150 anni”

A spiegare la particolare iniziativa è stata Lisa Diekmann, presidente e amministratrice delegata di Yellowstone Forever, come riporta The Guardian: “Questo è il nostro modo per celebrare i 150 anni del parco nazionale di Yellowstone”, ha detto. “Speriamo che l’iniziativa aiuti a preservare il parco per i prossimi 150 anni”.