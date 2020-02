Weekend primaverile in arrivo

Dopo il passaggio della perturbazione nr.5 del mese, giovedì il tempo tenderà a migliorare rapidamente anche al Sud con le ultime piogge al mattino sulla Puglia. Le previsioni per le prossime ore.

Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi fra l’Europa occidentale e il Mediterraneo garantendo così tempo stabile e temperature nuovamente in risalita soprattutto da domenica. Sabato giornata con tempo stabile e soleggiato sull’Italia con un po’ di nubi solo nel sud della Sardegna. Temperature stazionarie e con valori massimi un po’ più contenuti per effetto dei venti. Da segnalare infatti l’insistenza di una moderata ventilazione di Tramontana su basso Adriatico e Ionio. Si conferma per la giornata di domenica un ulteriore rialzo delle temperature sul versante del medio Adriatico e soprattutto al Sud dove si potranno toccare punte di 18-20°C. Venti più umidi di Libeccio porteranno un aumento della nuvolosità su Liguria e Toscana; possibile aumento delle nubi anche sulle Alpi orientali ma senza fenomeni significativi