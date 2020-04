Weekend di Pasqua con sole e clima di maggio

L’alta pressione ci accompagnerà, molto probabilmente, per tutta questa nuova settimana, garantendo, almeno fino a Pasqua, prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con le temperature che, in graduale aumento, nella seconda parte della settimana raggiungeranno valori tipici di primavera inoltrata.



Le previsioni per le prossime ore.

Nell’ultima parte della settimana il campo di alta pressione continuerà ad assicurare tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni. Le temperature aumenteranno ancora leggermente nelle giornate di venerdì e sabato e si assesteranno su valori tipici della tarda primavera. I valori in particolare al Nord, potranno avvicinarsi ai 25 gradi e risultando decisamente oltre le medie stagionali. I venti in generale soffieranno con debole intensità. Questa situazione dovrebbe mutare lentamente nei primi giorni della prossima settimana: in particolare per la giornata di Pasquetta potremmo assistere a un aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo.