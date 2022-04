Weekend del 1° maggio tra sagre ed eventi: ecco dove andare, le mete consigliate

Con l'arrivo del weekend del 1 maggio, il giorno della festa dei lavoratori, al via una serie di eventi, sagre e feste davvero originali. Ecco per voi alcune mete da non perdere dove trascorrere qualche ora all'insegna del relax e del divertimento.

Sagre ed eventi per il 1 maggio: dal Bike Festival Garda Trentino al Festival della Cipolla Rossa

Siete a caccia di idee dove passare il weekend del 1 maggio? Bene, ecco una serie di proposte di eventi, sagre e feste che si svolgeranno lungo lo stivale. Tra gli eventi da non perdere il Bike Festival Garda Trentino in programma a Riva del Garda, in provincia di Trento. L'evento si conclude l'1 maggio ed è consigliato a tutti gli amanti di bicicletta (e non solo) visto che sarà possibile ammirare 140 espositori delle aziende più importanti del settore.

Per gli amanti dei broccoli e dei sapori d'altri tempi, invece, a Priverno si terrà la XVI edizione della Sagra Falia e Broccoletti. La gustosissima sagra ritorna dopo due anni di stop per la pandemia, nel caratteristico paese in provincia di Latina dove si potranno gustare piatti della tradizione, ma anche assistere a spettacoli di artisti di strada e tanto altro.

Da Priverno passiamo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, dove si terrà il Festival della Cipolla Rossa conosciuto anche come Tropea Experience. Dal 29 aprile al 1 maggio si terrà un evento con appuntamenti culinari e non e con la partecipazione di esperti del settore e opinion leader di fama nazionale ed internazionale.

Idee e suggerimenti per domenica 1 maggio 2022

Domenica 1 maggio tutti gli appassionati di fiori potranno recarsi al Castello di Pralormo, tra Torino e Alba, per l'edizione numero 22 del Messer Tulipano. Si tratta di un evento davvero unico: si potrà godere della vista delle fioriture con i giardini del maniero ricolmi di tulipani e narcisi.

A Montepulciano (Siena), invece, si terrà la Fiera del 1° maggio con la presenza dei banchi dei commercianti e degli espositori che si raduneranno nei pressi della Chiesa di Sant’Agnese. Tra le feste segnaliamo anche la Festa della Fragola in programma dal 29 aprile al 1 maggio a Siracusa.

A Rimini spazio ad un evento dedicato ai fiori e alle piante ornamentali in programma dal 28 aprile a domenica 1 maggio. Una serata "profumosa", ma anche all'insegna del buon cibo con stand e allestimenti di produttori locali.

Ad Ascoli Piceno, invece, ritorna la festa del fritto, una vera e propria tradizione diventata nel corso degli anni un appuntamento fisso nel mondo della gastronomia. Infine a Cagliari dal 1 al 4 maggio si festeggia la Festa di Sant’Efisio, un evento speciale che torna in tutto il suo splendore dopo due anni di pandemia.