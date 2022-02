Il vulcano più bello del mondo è italiano: la classifica

Travel+Leisure, una delle riviste di viaggi più prestigiose, ha redatto una classifica con le escursioni mozzafiato da non perdere. Al primo posto troviamo l'Etna, proclamato dal magazine "Il vulcano più bello del mondo".

Etna, una montagna affascinante tutta da scoprire. E' il vulcano più bello del mondo

L'Etna (foto d'archivio), con la sua straordinaria maestosità, è sicuramente una meta da non perdere. Ogni anno richiama sull'isola siciliana milioni di turisti che, oltre a godere di un mare dalle acque incredibilmente azzurre e di paesaggi mozzafiato, non mancano all'appuntamento con questa montagna selvaggia e brulla, destinata a conquistare il cuore di tutti coloro che scelgono di avventurarsi lungo i suoi crateri sommitali. Da lassù il mondo d assume tutta un'altra prospettiva: lo sa bene chi ha già avuto la fortuna di fare un'escursione sull'Etna!

Considerato un simbolo della Sicilia, l'Etna è situato sulla costa orientale dell'isola, in una zona vastissima che comprende 19.237 ettari. Se nella parte più alta del vulcano l'area è disabitata, ai suoi piedi si trovano incantevoli borghi, tra cui ricordiamo Randazzo, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Fiumefreddo.

Si tratta senza dubbio di un luogo incredibile, che certamente non potrà mai mancare nel bagaglio di viaggio di escursionisti, appassionati di trekking e hiking, ma che affascinerà anche studiosi e ricercatori, grazie alla presenza di coni di cenere, colate laviche e della depressione della Valle del Bove.

Il paesaggio desertico e arido è popolato da numerose specie di animali, che soprattutto nella parte bassa vede zone boschive abitate da volpi, ghiri, gatti selvatici, istrici e scoiattoli.

Etna, il vulcano dei primati

Il riconoscimento giunto adesso dal magazine Travel+Leisure, che lo ha classificato il più bel vulcano del mondo, non è certo l'unico primato di questa montagna da record.

L'Etna è infatti anche la più alta montagna del Mediterraneo e lo stratovulcano più attivo al mondo. La sua storia eruttiva è iniziata più di 500.000 anni fa. L'Etna in Sicilia e Stromboli nelle Isole Eolie, rappresentano ancora oggi i due vulcani più attivi del mondo e, con le loro eruzioni di magmi basici e basaltici, donano scenari unici.

Come programmare un'escursione sull'Etna

Nonostante l'attività intensa, l'Etna rappresenta una destinazione irrinunciabile per chi si trova a trascorrere qualche giorni di vacanza in Sicilia. Organizzare un'escursione sull'Etna è possibile, grazie alle numerose visite guidate in compagnia di guide alpine o vulcanologi che vengono organizzate in loco.

Chi vuole organizzare un'escursione Etna in solitaria può invece raggiungere la stazione sull'Etna con la funivia e, da qui, seguire uno dei tanti sentieri che si diramano lungo questo splendido vulcano di casa nostra, che oggi tutto il mondo ci invidia.

