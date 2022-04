La vita extraterrestre potrebbe essersi formata su Europa, una luna di Giove

Oceani sotterranei di acqua salata, potenzialmente capaci di ospitare la vita: potrebbe essere questa la struttura sotterranea di Europa, una delle lune di Giove, secondo i ricercatori citati dal Guardian. Gli scienziati hanno notato una stretta somiglianza tra alcune formazioni di ghiaccio su Europa con quelle presenti in Groenlandia, lasciando intuire la possibile esistenza di specchi d’acqua poco profondi al di sotto della superficie gelata della luna.

La possibile esistenza di vita su Europa

Se le formazioni ghiacciate su Europa si sono create in modo simile a quelle in Groenlandia, le sacche d’acqua sotto al ghiaccio potrebbero aiutare i componenti chimici necessari alla vita a circolare dalla superficie fino ai profondi oceani salati. “La presenza di acqua liquida vicina alla superficie è promettente per immaginare la possibilità che la vita si sia sviluppata” su Europa, ha detto il professor Dustin Schroeder della Stanford University.

La luna di Giove

Europa è uno dei 79 satelliti naturali che orbitano intorno a Giove, il quarto per dimensioni e il sesto in tutto il sistema solare. È leggermente più piccolo della nostra Luna ed è noto per avere una crosta composta da acqua ghiacciata. Già da tempo Europa è considerato uno dei corpi celesti più promettenti nella ricerca di vita extraterrestre, da quando le osservazioni spaziali hanno appurato l’esistenza di profondi oceani decine di chilometri sotto alla superficie ghiacciata.