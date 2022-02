Vince un viaggio nello spazio: sovrappeso, non lo fanno partire

La notizia sta facendo il giro del mondo. Tutti parlano di colui che vince un viaggio nello spazio, ma è 'grasso' e non lo fanno partire. Cosa è accaduto? Dopo essere stato selezionato tra oltre 72mila persone per vivere un’esperienza incredibile, ovvero quella di partecipare al primo volo turistico di SpaceX nello spazio, ha ricevuto poco dopo la delusione più cocente della sua vita. Quale? Quella di essere "scartato" per colpa del suo peso. Tutto questo è accaduto realmente. Si tratta della storia di Kyle Hippchen, vincitore del concorso "Ticket to Space" di SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk.

Vince viaggio nello spazio ma non può partire: il danno e la beffa

La storia di Kyle Hippchen, ex pilota di aerei di linea, sta facendo il giro del mondo. Perché? L'uomo ha vinto un viaggio nello spazio sull0 SpaceX ma è stato costretto a rinunciare all'ambito posto sullo shuttle turistico a causa del limite di peso fissato dalla società di Elon Musk.

La Fortuna lo ha baciato. Tra i moltissimi biglietti acquistati, spendendo ben 500 dollari, è stato estratto proprio uno dei suoi. La Dea bendata gli ha regalato una delle gioie più grandi e la possibilità di compiere un'esperienza che pochi possono fare. Quale? Quella di andare nello spazio da turista. Eppure il viaggio non ha mai avuto luogo, almeno per lui.

Il motivo? Tutta colpa del regolamento aziendale e del suo peso. Hippchen si è visto puntare il dito contro i suoi 149 kg che erano ben al di sopra dei 113 kg consentiti a bordo. L'uomo ha svelato ai media americani di aver tentato di tutto, anche di dimagrire velocemente in pochi mesi, ma in molti glielo hanno sconsigliato.

Perdere troppo peso e troppo velocemente avrebbe potuto causargli gravi problemi di salute. Non occorre sottolineare infatti come sia impossibile perdere ben oltre 36 chilogrammi in poco tempo senza che il fisico subisca conseguenze importanti. Ciò avrebbe compromesso la preparazione del corpo umano al viaggio nello spazio e l'esecuzione dei vari esercizi affinché l'organismo potesse abituarsi all'assenza di gravità.

Un gesto altruistico: il gran cuore del vincitore

Rassegnato, pertanto, Kyle Hippchen ha deciso di non sprecare il fatto che la Dea Bendata avesse deciso di baciarlo. L'uomo ha offerto il suo posto a un amico di vecchia data.

Si tratta di una magra consolazione che gli ha permesso comunque di assistere a tutte le fasi del lancio e a tutta la preparazione e di poter raccontare di aver comunque compiuto una esperienza davvero unica, anche se non completa.

Il bellissimo gesto passerà sicuramente alla storia. In pochi, forse, avrebbero fatto la stessa cosa offrendo una delle gioie più grandi ad un conoscente dopo averla vista sfumare tra le mani.