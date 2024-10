Viaggi in aereo: tutte le regole da conoscere sul bagaglio a mano

Quali regole vanno rispettate per chi deve affrontare i viaggi in aereo con un bagaglio a mano? Cosa bisogna sapere? Ecco una mini guida per non avere brutte sorprese al momento dell’imbarco.

Viaggi in aereo con il bagaglio a mano: cosa occorre sapere?

Cosa mettere e cosa non mettere nel bagaglio a mano per i viaggi in aereo? Le regole per imbarcare la propria valigia, il proprio zaino o borsa sono spesso severe e possono cambiare di compagnia in compagnia. Per non avere però brutte sorprese nel momento dell'imbarco è bene rispettare sempre alcuni semplici consigli. Cosa riguardano? Tre aspetti fondamentali:

dimensioni

peso

oggetti contenuti

Per prima cosa è bene porre attenzione alle dimensioni del bagaglio a mano. La compagnie aeree, almeno maggior parte di quelle conosciute oggigiorno, desiderano che il bagaglio a mano rispetti i 55 centimetri di altezza, i 40 centimetri di larghezza e i 23 centimetri di profondità. In queste misure sono comprese anche maniglie e ruote. Ci sono però anche altre compagnie che hanno dimensioni leggermente diverse come ad esempio la United che per il bagaglio a mano indica: 43 x 25 x 22 centimetri. Quanto deve pesare? Al massimo 8 chili. Anche se questa cifra può variare di compagnia in compagnia. Si può spaziare dai 7 al 23 chilogrammi.

Se il bagaglio a mano risulta essere troppo grande o troppo pesante al momento dell'imbarco, la compagnia aerea con cui si viaggia si riserva il diritto di registrarlo e metterlo in stiva applicando costi aggiuntivi.

Quale deve essere il contenuto? Come molti sanno i liquidi sono ammessi solo se contenuti in contenitori da 100 ml massimo e inseriti in un sacchetto di plastica trasparente richiudibile. Inutile dire che armi e oggetti appuntiti come sono severamente vietati.

I pc portatili o i tablet possono invece essere contenuti in un secondo bagaglio a mano da mettere sotto il sedile o nella sacca posteriore del sedile davanti al nostro. Stessa cosa vale per le sigarette elettroniche o caricabatterie esterni. Ciò che ha una batteria, infatti, è meglio non metterlo in valigia ma inserirlo nel bagaglio a mano.

Articoli consentiti in cabina e non nella stiva: l'elenco

In generale, oltre a quelli già citati, tra gli articoli consentiti nel bagaglio a mano, ovvero che viaggiano con noi in cabina e non nella stiva, ci sono: