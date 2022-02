Viaggi 2022: la classifica dei 10 Paesi più sicuri

Quali sono i 10 Paesi più sicuri per i viaggi 2022? Berkshire hayhaway travel protection ha stilato una classifica, che vede al primo posto l'Islanda seguita da Nuova Zelanda e Canada. Tra le città più sicure c'è anche un'italiana, Roma.

Viaggi sicuri 2022: la classifica

Berkshire Hayhawawy Travel Protection, il provider assicurativo statunitense che opera nel settore dei viaggi, dal 2014 pubblica ogni anno lo State of travel insurance report, ovvero un elenco delle mete in cui è possibile programmare le vacanze correndo meno rischi possibili. La compagnia assicurativa con sede a Stevens Point nel Wisconsin, ha redatto per il settimo anno la classifica delle città più sicure al mondo.

Se negli anni passati a determinare le mete più sicure influivano eventuali rischi legati al terrorismo e fenomeni metereologici estremi, oltre alle misure sanitarie in atto (con cui potenzialmente ogni turista avrebbe dovuto fare i conti in caso di malattia o infortunio), nell'ultimo biennio l'analisi dei rischi ha dovuto necessariamente fare i conti anche con la pandemia Covid-19.

Sebbene in questo periodo siano molti i Paesi che stanno allentando le misure di mitigazione e i requisiti per l'accesso, cercando così di portare finalmente una boccata d'ossigeno a un settore come quello del turismo che in questi anni di pandemia ha sofferto moltissimo, è sempre bene ricordare che il 2022 rimane comunque un anno piuttosto turbolento, in cui la pandemia (ancora in corso) e le preoccupazioni per il clima richiedono un'analisi accurata per individuare mete turistiche sicure per una vacanza di vero relax.

Come nasce lo State of travel insurance report

La compagnia di assicurazioni viaggi Usa realizza una graduatoria che parte dalle destinazioni più gettonate, realizzata grazie all'analisi di diversi motori di ricerca per il settore viaggi (tra cui Expedia). Le destinazioni selezionate vengono poi confrontate con i dati provenienti da GeoSure Global e con l'indice di crimine fornito da Numbeo, una piattaforma in crowdsourcing.

L'ultimo step prevede infine un'indagine tra coloro che già hanno visitato i Paesi. Quest'anno il 56% degli intervistati ha espresso preoccupazioni legate alla pandemia epidemiologica, mentre il 51% ha visto nel terrorismo internazionale la principale minaccia a un viaggio sicuro.

Pole position delle località sicure secondo Berkshire hayhaway travel protection

Al primo posto troviamo l'Islanda, che lo scorso anno occupava "appena" la quinta posizione nella classifica del Berkshire hayhaway travel protection.

In seconda posizione c'è la Nuova Zelanda, che dopo due anni di chiusura per riuscire a isolarsi dal Sars-CoV-2 dovrebbe riaprire le frontiere anche ai turisti europei entro giugno/luglio di quest'anno.

Il gradino più basso del podio va invece al Canada, che si rivela comunque la terza nazione più sicura al mondo.

State of travel insurance report 2022 - Classifica delle top 10

Ecco la classifica completa delle dieci nazioni più sicure al mondo, per una vacanza 2022 che permetta di unire paesaggi bellissimi a un'esperienza di viaggio rilassante:

Islanda Nuova Zelanda Canada Svezia Giappone Australia Svizzera Irlanda Germania Regno Unito

Città più sicure al mondo - La classifica

Oltre alle Nazioni più sicure al mondo Berkshire hayhawawy travel protection provvede anche alla realizzazione di una classifica tra le città più sicure. Per il 2022 il podio va alla canadese Montreal, seguita da Amsterdam e Tokyo che occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto. A seguire troviamo Singapore (4° posizione), Sydney (5°) e Londra (6°).

Chiudono la classifica Barcellona (settimo posto), Hong Kong, Berlino e Roma in decima posizione.