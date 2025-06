Via Lattea e Andromeda destinate a scontrarsi? Cosa sappiamo sull'ipotetico scontro tra le due galassie

Una possibile collisione tra la Via Lattea e Andromeda è stata per molto tempo al centro di dibattiti. Gli scienziati sostenevano che lo scontro tra le due galassie potesse essere plausibile, seppur in un futuro molto remoto. Un recente studio pubblicato su Nature Astronomy riduce notevolmente le possibilità di collisione.

Scontro Via Lattea - Andromeda: quante possibilità ci sono?

Ad aprire il dibattito su una possibile collisione tra le due galassie erano stati, nel 2012, gli astronomi Roeland van der Marel e Tony Sohn dello Space Telescope Science Institute di Baltimora, nel Maryland. Secondo questa ricerca, basata sulle osservazioni di Hubble in un periodo di 5/7 anni, era altamente probabile (50%) che si verificasse uno scontro diretto tra la nostra Via Lattea e Andromeda entro 10 miliardi di anni.

Negli ultimi giorni però è arrivato un nuovo report, frutto degli studi di un team di ricercatori dell’Università di Helsinki, in Finlandia, dell’Università di Durham, nel Regno Unito, dell’Università di Tolosa, in Francia, e dell’Università dell'Australia Occidentale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, ridurrebbe notevolmente le possibilità di impatto. Secondo gli autori della ricerca un possibile scontro frontale tra la Via Lattea e Andromeda sarebbe del 2% entro i prossimi 5 miliardi di anni.

Ma come sono arrivati a queste conclusioni? A mettere in dubbio le precedenti stime sono stati i dati raccolti dallo stesso telescopio spaziale negli ultimi anni, che hanno permesso al team di scoprire come altre due galassie (successive alle due oggetto dello studio per massa), ovvero Messier 33 (M33) e la Grande Nube di Magellano, influenzino in modo netto e radicale l’orbita tra la Via Lattea e Andromeda. La massa extra di M33 attira la Via Lattea verso di sé, mentre la Grande Nube di Magellano la allontana dal piano orbitale e da Andromeda, dando vita a un "valzer" delle due galassie che difficilmente arriveranno a scontrarsi.

Grazie a oltre 100.000 simulazioni Monte Carlo, un tipo di algoritmi computazionali che permette di valutare le orbite delle due galassie in un periodo di circa 10 miliardi di anni, sono potuti arrivare a determinare una percentuale di scontro diretto di appena il 2%.

Impatto Via Lattea e Andromeda, quali conseguenze potrebbe avere?

Uno scontro tra queste due galassie avrebbe conseguenze infauste sull'intero universo, su questo non ci sono dubbi, visto che non parliamo di due piccolissimi corpi celesti ma delle due principali galassie del Gruppo Locale.

Non è però facile assistere a un avvicinamento tra galassie che possa portare a temere uno scontro diretto: nella maggior parte dei casi queste alternano avvicinamenti e allontanamenti, in un valzer orbitale che non presenza alcun pericolo di scenari del tipo "Don't look Up". Andromeda e Via Lattea sono destinate a danzare all'infinito? Oltre ai dati, sicuramente più rassicuranti, che arrivano dal recente studio e alla distanza temporale che ci separerebbe da una ipotetica (seppur improbabile) collisione, arriva una nota della Nasa che afferma:

Considerando che il riscaldamento del Sole renderà la Terra inabitabile tra circa 1 miliardo di anni e che il Sole stesso probabilmente si esaurirà tra 5 miliardi di anni, una collisione con Andromeda è l’ultima delle nostre preoccupazioni cosmiche.