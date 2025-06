Meteo, weekend bollente: possibili punte verso i 40 gradi

Gli aggiornamenti meteo per l’ultima parte della settimana confermano che per l’Italia si profila un weekend bollente. Le temperature aumenteranno ulteriormente portandosi al di sopra della norma in tutta Italia, con un’anomalia particolarmente marcata nelle regioni settentrionali, in Sardegna e nei settori tirrenici del Centro-Sud. I valori massimi potranno spingersi al di sopra dei 35 gradi da nord a sud e localmente non si escludono punte verso i 40 gradi, probabili soprattutto nelle zone interne della Sardegna.

Sarà questa la prima ondata di caldo della stagione, che stando alle attuali proiezioni dovrebbe attenuarsi settimana prossima - ma si tratta di un’evoluzione ancora da confermare.

Oltre al caldo intenso, nei prossimi giorni lo scenario meteo sarà dominato da condizioni stabili e soleggiate praticamente ovunque. Venerdì 13 giugno si potranno formare un po’ di nubi a ridosso delle zone montuose del Nord Italia, ma la probabilità di temporali sarà bassa. I venti saranno generalmente deboli, salvo un po’ di Maestrale nel Canale d’Otranto. Le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto al Nord e in Sardegna.

Per sabato si profila una situazione sostanzialmente invariata, con tanto sole e caldo intenso, ma è possibile che tra il tardo pomeriggio e la sera aumenti il rischio di qualche temporale sulle aree alpine.

Meteo: possibili segnali di cambiamento da domenica

La tendenza meteo per domenica 15 giugno è ancora piuttosto incerta. Stando allo scenario che al momento si profila come più probabile il tempo resterà stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con un clima ancora molto caldo, ma le regioni settentrionali potrebbero essere sfiorate dalla coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale.

L’aumento dell’instabilità potrebbe essere seguito da una leggera attenuazione del caldo, specie a inizio settimana, a partire dal Nord. Per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti.