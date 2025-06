Meteo: Anticiclone in rinforzo! Caldo intenso, si va verso i 40°C. Ecco dove

Anche nei prossimi giorni l’Anticiclone Nordafricano sarà protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia, con tendenza, in questa seconda parte di settimana, a consolidarsi ulteriormente sulle nostre regioni e a spingersi verso l’Europa centrale fino a sfiorare la Scandinavia meridionale, dove le anomalie termiche potranno arrivare fino a 10 gradi oltre la norma. Sul nostro Paese, quindi, proseguirà questa fase caratterizzata da condizioni estive, con prevalenza di tempo stabile e i consueti annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose dove si potrà formare qualche breve e isolato temporale di calore.

Il caldo aumenterà con temperature che arriveranno a toccare e superare la soglia dei 35 °C nella pianura padana orientale e nelle aree interne del Centro-Sud, fino a sfiorare i 40°C in Sardegna nel fine settimana.

Questa prima ondata di caldo della stagione non sarà particolarmente lunga: domenica 15 infatti un fronte instabile dovrebbe raggiungere il Nord Italia per poi scivolare a inizio settimana verso il Centro-Sud, accompagnato da temporali e da una massa d’aria più temperata. Per buona parte della prossima settimana il caldo dovrebbe mantenersi su livelli estivi ma sopportabili.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 11 giugno)

Giornata pienamente estiva, con cielo in prevalenza sereno e lo sviluppo di nuvolosità sparsa sulle zone montuose nel pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali sulle Alpi occidentali, sull’Appennino abruzzese e sui rilievi della Sicilia.

Temperature in leggero aumento, con le massime intorno a 27-28 gradi nelle aree costiere, 33-34 gradi nelle zone interne con possibili locali punte di 35-36 gradi. Caldo anomalo per il periodo anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre 4000 metri. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 13 giugno

Tempo soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani sulle zone montuose con lo sviluppo di locali temporali sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta; nel corso del giorno sottili velature in transito al Nord.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime prossime ai 33-35 gradi sulle aree di pianura del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud, fino a 37-38 in Sardegna. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di lungo le coste e di Maestrale tra l’Adriatico meridionale e il Canale d’Otranto dove il mare sarà a tratti mosso; calmi o poco mossi gli altri bacini italiani.