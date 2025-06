Meteo: weekend caldissimo, ma domenica torna il rischio di forti temporali. La tendenza

L’Anticiclone Nordafricano dominerà la scena meteo anche nel weekend tra il 14 e il 15 giugno, con conseguente proseguimento di condizioni pienamente estive accompagnate da un’ulteriore intensificazione del caldo; si potranno raggiungere picchi di 34-36 gradi da nord a sud, ma con punte verso i 40 gradi in Sardegna che resta la regione maggiormente vicina al nucleo più rovente della massa d’aria subtropicale.

Temporali in vista da domenica: metteranno fine all'ondata di caldo?

Nella giornata di domenica una perturbazione atlantica in transito verso l’Europa centrale andrà a indebolire la struttura anticiclonica sul suo bordo settentrionale, favorendo un marcato incremento dell’instabilità al Nord e nelle zone interne del Centro. Pertanto, domenica, sempre in un contesto di clima molto caldo e afoso, saranno molto probabili dei temporali sparsi e localmente intensi per lo più su Alpi e Nord-Ovest, più isolati sull’Appennino centro-settentrionale.

La tendenza per la prossima settimana non è ancora ben definita: ci sono ancora molte incertezze su come si muoverà quella perturbazione. Se punterà verso i Balcani allontanandosi decisamente, il promontorio anticiclonico, pur indebolendosi parzialmente e spostando il proprio asse verso l’Europa occidentale, resterà a ridosso dell’Italia determinando condizioni prevalentemente stabili e temperature ancora elevate al Centro-Sud, con conseguente proseguimento dell’ondata di caldo.

Se la coda della perturbazione dovesse, invece, scivolare lungo la penisola, l’anticiclone si indebolirebbe in maniera più marcata sulle nostre regioni, con conseguente deciso calo termico e aumento dell’instabilità. Naturalmente saranno gli aggiornamenti dei prossimi giorni a dirci con più affidabilità che direzione prenderà la circolazione atmosferica da lunedì. Nonostante questa divergenza di vedute riguardo la prima parte della settimana, sembra che i modelli atmosferici concordino su una rimonta dell’Anticiclone Nordafricano verso il successivo weekend, con conseguente nuova impennata delle temperature.