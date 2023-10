Vento forte sull'Italia: problemi e danni in diverse regioni, le ultime news

Nelle ultime ore il vento forte sull'Italia ha causato problemi e danni in diverse regioni. Dal Lazio alla Campania, dalla Toscana alle Marche. Si contano numerosi problemi e diversi danni a causa di alberi caduti, pali della luce divelti, tetti scoperchiati ed altri disagi. Ecco tutte le news in merito a quanto sta accadendo a causa del maltempo.

Vento forte nelle Marche: colpito una gru in un cantiere per la ricostruzione post terremoto

Cosa è accaduto nelle Marche a causa del vento forte che ha imperversato sulla regione? I Vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate a causa delle diverse e forti raffiche. Si contano circa 300 interventi compiuti in varie zone per: alberi caduti sulle strade che le rendevano così impraticabili, tettoie divelte e infissi pericolanti. Il vento ha alimentato inoltre gli incendi di sterpaglie in svariati casi.

Le zone più colpite? Quelle della provincia di Ancona e Macerata. A Fabriano, ad esempio, le raffiche intense sudoccidentali di vento Garbino hanno superato i 40km/h, facendo cadere alberi e rami. Qui il sindaco, per precauzione, ha deciso la temporanea chiusura dei parchi cittadini e di una palestra comunale. Colpite infine anche le zone terremotate tanto che a Matelica il vento ha fatto lievemente inclinare una gru in uno dei cantieri della ricostruzione.

Disagi dal Lazio alla Campania: la situazione

In Campania, più precisamente a Montoro, in provincia di Avellino, il forte ha divelto i pannelli in lamiera del tetto dell’istituto alberghiero “Giovanni Ronca”. Le hanno poi colpito due auto, danneggiandone una gravemente. Per fortuna non vi sono stati feriti.

Nel Lazio, o meglio sul litorale romano, invece, il forte vento, tra Ostia e Fregene, ha fatto registrare raffiche prossime ai 50km/h, con picchi di 66km/h nella zona di Civitavecchia. Tutto il litorale ha anche dovuto fare i conti con il mare in burrasca. Le onde alte hanno causato numerose problemi e diversi allagamenti.

Dalla Liguria alla Toscana: i danni causati dalle forti raffiche di vento

In Toscana il forte vento di Libeccio ha spezzato diverse palme a Livorno facendo così chiudere al traffico un paio di strade. Altre vie sono state chiuse, invece, a causa delle forti mareggiate e dei detriti che stavano raggiungendo le strade. Sempre il forte vento ha provocato danni e disagi in molte località della Versilia. Le raffiche hanno spinto le onde ad allagare diversi stabilimenti balneari, soprattutto a Viareggio. Stessa situazione in Liguria dove le raffiche hanno spinto le onde e causato violente mareggiate. Si contano anche qui numerosi danni come nelle altre regioni.