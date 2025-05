Valle Antrona, Lago dei Cavalli: stambecchi incantano e diventano virali - Video

Ancora una volta le emozioni arrivano dal mondo degli animali. Questa volta, protagonisti di un video diventato virale in rete sono degli stambecchi avvistati in Valle Antrona, una delle sette valli che si diramano dalla Val d'Ossola (VCO). Parte del suo territorio è tutelato del parco naturale dell'Alta Valle Antrona, un'area naturale protetta istituita dalla Regione Piemonte.

Valle Antrona: stambecchi sul sentiero al Lago dei Cavalli

Alcuni turisti mentre passeggiavano nel bel mezzo della natura lungo un dei tanti sentieri nei pressi del suggestivo Lago dei Cavalli, tipici l territorio della Valle Antrona, che ricordiamo è interamente montuoso, sono stati sorpresi dalla presenza di un gruppo di stambecchi.

Per i visitatori è indubbiamente stato un momento di rara bellezza e serenità. Il video girato appunto nei pressi dell’Alpe Cheggio mostra alcuni esemplari di stambecco intenti a spostarsi con molta calma proprio lungo il sentiero, incuriositi dalla presenza dei turisti.

Le immagini, pubblicate sui social, hanno fatto il giro del web e, diventate subito virali, hanno attirato l’attenzione in modo particolare per la dolcezza della momento e la naturalezza con cui questi animali si muovono senza essere spaventati nel loro ambiente naturale. La Valle Antrona, del resto, è da sempre uno dei luoghi più ideali per chi è alla ricerca di tranquillità, paesaggi mozzafiato e incontri sorprendenti con la fauna selvatica che vi ci abita.

Video - Stambecchi in Valle Antrona

Ecco di seguito il video che mostra le immagini del gruppo di stambecchi avvistato in Valle Antrona, sul sentiero che circonda il magnifico Lago dei Cavalli.