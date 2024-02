Vacanze di Carnevale 2024: tutte le date di chiusura delle scuole regione per regione

Quando chiuderanno le scuole italiane per le vacanze di Carnevale 2024? Le date variano leggermente da regione a regione. Anche i rientri saranno diversificati e - sebbene in tutti gli istituti italiani i banchi resteranno vuoti fino al Martedì Grasso - alcune hanno scelto di prolungare le vacanze fino al 14 febbraio, che quest’anno oltre a essere il giorno di San Valentino coincide con il Mercoledì delle Ceneri. Solo in Lombardia il ritorno sui banchi è previsto per il 17.

Calendario vacanze Carnevale 2024 nelle scuole italiane

Siamo già entrati nel periodo dell'anno più allegro e colorato, come ci ricordano le tante sfilate di carri allegorici che si svolgono nelle principali città e che lasciano dietro di sé una scia di coriandoli e stelle filanti. Per i ragazzi si prospetta un periodo di assenza dai banchi scolastici, con la chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale e un calendario che varia leggermente da regione a regione.

Gli studenti del Trentino Alto Adige saranno i primi a sospendere le lezioni, con le scuole che resteranno chiuse dall’8 al 12 febbraio, mentre saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano a fare le vacanze più lunghe. In Sardegna le scuole resteranno chiuse solo il 13 febbraio, giorno del Martedì Grasso 2024.

Ecco il calendario completo delle vacanze di Carnevale 2024 per regione:

Valle D’Aosta: 12-14 febbraio

Provincia di Bolzano: 10-16 febbraio

Trentino Alto Adige: 8-13 febbraio

Campania: 12-13 febbraio

Calabria: 12-13 febbraio

Veneto: 12-14 febbraio

Friuli Venezia Giulia: 12-14 febbraio

Basilicata: 12-13 febbraio

Piemonte: 10-13 febbraio

Molise: 12-14 febbraio

Sardegna: 13 febbraio

Lombardia: 16-17 febbraio

Carnevale Ambrosiano in Lombardia

Il calendario delle vacanze scolastiche di Carnevale in Lombardia prevede giorni completamente diversi da quelli delle altre regioni italiane. Ma perché qui il Carnevale si festeggia dopo? Il motivo è da ricercare nel fatto che in questa regione si celebra il Carnevale Ambrosiano 2024, che quest'anno cade il 16 e il 17 febbraio. A Milano e nelle altre città lombarde la festa "colorata" si prolunga fino al Sabato Grasso, giorno che vede maggior concentrazione di feste, sfilate ed eventi.