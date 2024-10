Utilizzare bene gli impianti di riscaldamento: il decalogo Enea per il risparmio energetico e il comfort abitativo

Con l'arrivo dell'inverno, il riscaldamento domestico diventa fondamentale per garantire il comfort abitativo. Tuttavia, l’uso inefficiente degli impianti può portare a sprechi energetici e bollette salate. Per questo, ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha stilato un decalogo con 10 consigli utili per ottimizzare l’efficienza degli impianti di riscaldamento, mantenendo il comfort e riducendo i consumi.

Manutenzione regolare degli impianti

Un impianto ben mantenuto consuma meno e riduce l'inquinamento. La revisione periodica non è solo obbligatoria, ma può prevenire guasti e malfunzionamenti costosi.

Regola la temperatura in modo intelligente

Mantenere la temperatura degli ambienti intorno ai 19°C è sufficiente per un comfort ottimale. Per ogni grado in più, i consumi aumentano fino al 10%. Utilizzare cronotermostati e sensori di presenza aiuta a gestire la temperatura solo quando necessario, migliorando ulteriormente l’efficienza.

Isolamento termico

Chiudere persiane, tapparelle o utilizzare tende pesanti di notte riduce la dispersione di calore. Inoltre, installare pannelli riflettenti dietro i termosifoni può migliorare la distribuzione del calore nelle stanze.

Controllo delle finestre

Per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti. Tenere le finestre aperte per troppo tempo causa solo sprechi di calore e di energia.

Check-up dell’abitazione

Una diagnosi energetica da parte di un tecnico qualificato può aiutare a individuare possibili miglioramenti nell’isolamento termico delle pareti e delle finestre, con potenziali risparmi fino al 40%.

Valvole termostatiche

Le valvole termostatiche permettono di regolare la temperatura di ogni stanza, riducendo i consumi del 20%. Sono obbligatorie in molti condomini e rappresentano un investimento conveniente per il risparmio energetico.

Soluzioni di riscaldamento innovative

ENEA consiglia di valutare l’installazione di sistemi a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza, che possono essere abbinati a impianti fotovoltaici e solari per ottimizzare ulteriormente il risparmio.

Domotica e controllo remoto

L'uso di cronotermostati programmabili e sistemi di domotica permette di controllare a distanza il funzionamento del riscaldamento, garantendo comfort anche quando si è fuori casa, riducendo al contempo gli sprechi.

Non coprire i termosifoni

Evita di ostacolare la diffusione del calore con mobili o tende. Utilizzare i radiatori per asciugare i vestiti, ad esempio, è controproducente e aumenta i consumi energetici.

Usare impianti a norma

L’installazione di impianti moderni e a norma, come le caldaie a condensazione, è fondamentale per assicurare elevata efficienza e conformità alle normative energetiche vigenti.