Usa: violento tornado in Oklahoma, ingenti danni: il video

Un violentissimo tornado si è abbattuto sulla città di Seminole a circa 80 km a sudest di Oklahoma City. Al momento non si segnalano vittime e feriti, ma la potenza della tromba d'aria ha travolto interi edifici.

Tornado negli Usa: si contano i danni nella città di Seminole

Attimi di grande paura a Seminole, cittadina a circa 80 chilometri a sudest di Oklahoma City, travolta da un potentissimo tornado che nel giro di pochi secondi ha abbattuto case, edifici pubblici e privati. Le strade sono completamente ricoperte di macerie come riportato dai media americani che segnalano notevoli danni. Matt Haley, il vicesceriffo della contea di Seminole, intervistato da KOCO-TV ha raccontato di segnalazioni pervenute da persone intrappolate nelle proprie abitazioni dopo il passaggio dell'uragano.

Le squadre dei soccorritori sono al lavoro per metterle in salvo e aiutare chi si trova in difficoltà. Non solo, visti i danni provocati dal tornado sono state chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Tornado in Oklahoma: il passaggio ha causato "ingenti danni strutturali"

Dopo Seminole, un altro tornado si è abbattuto anche sulla cittadina texana di Lockett situata al confine con l'Oklahoma, a circa 50 miglia a nord-ovest di Wichita Falls. Anche in questo caso la furia dell'uragano ha causato danni di vario tipo, ma per fortuna al momento non si contano né vittime né feriti.

Il passaggio del tornado ha causato però "ingenti danni strutturali" come ha fatto sapere un impiegato dell'ufficio dello sceriffo nella contea di Wilbarger in Texas. Non è escluso che il fenomeno possa ripresentarsi visto che le condizioni meteorologiche non sono favorevoli. In Oklahoma, infatti, permane un clima instabile con temporali classificati da forti a intensi. Proprio nelle zone del Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Missouri e Illinois è stato diramato la stato di allerta tornadi.