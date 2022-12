USA ancora nella morsa della tempesta artica: 2 metri di neve a Buffalo

Gli USA sono ancora nella morsa della tempesta artica. A Buffalo si contano circa 2 metri di neve. Ecco la situazione di quella che è stata definita la tempesta peggiore di sempre e che a quanto pare è stata causata da un riscaldamento dei poli e dall'arrivo di aria più umida.

Buffalo: tempesta di neve da record

La bufera artica che ha investito gli Stati Uniti ha causato ben 31 vittime in nove Stati, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Davvero critica risulta essere oltretutto la situazione a Buffalo. Qui una fortissima tempesta di neve ha impedito ai servizi di emergenza di raggiungere le aree ad alto impatto. Dalle immagini che circolano sui social si vedono case completamente ghiacciate con stalattiti davvero giganti.

Ci sono video e foto di famiglie che cercano di aprire invano la porta di casa e si ritrovano davanti a muri di neve più alti di loro. Giardini e paesaggi completamente trasformati. La neve ha ricoperto tutto creando, insieme al ghiaccio, numerosi disagi.

I cittadini di Buffalo, così come avvenuto in altre zone d'America, oltre a dover fare i conti con l'ondata di neve e gelo da record, stanno affrontando una ulteriore difficoltà, ovvero quella legata alle interruzioni di corrente. Più di 200 mila persone in diversi Stati orientali si sono risvegliate senza elettricità già dalla mattina di Natale.

Le altre news che giungono dall'America

La città di Buffalo e lo stato di New York sono tra le aree più colpite dalla tempesta artica. La governatrice Kathy Hochul ha detto ai media che gli USA stanno combattendo una: "Guerra contro madre natura che ci sta colpendo con tutto quello che ha". Nel frattempo sono entrati in campo anche centinaia di uomini della Guardia Nazionale per aiutare i soccorritori anche perché a quanto pare la tempesta del secolo non è ancora finita.

Si contano già vittime e ingenti danni oltretutto anche in:

Vermont

Ohio

Missouri

Wisconsin

Kansas

Colorado

Florida

e si attende la fine dell'emergenza per poter fare una stima definitiva delle conseguenze del grande gelo.