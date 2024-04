Usa, invasione di cicale: si attendono migliaia di insetti ad aprile. Perché ogni 221 anni?

Aprile negli Stati Uniti segna l'inizio di un evento naturale straordinario: l'emergere di migliaia di cicale periodiche. Questo fenomeno, che si verifica ciclicamente ogni 13 o 17 anni a seconda della specie, trasforma i paesaggi in veri e propri concerti naturali, offrendo uno spettacolo unico ma anche sollevando curiosità e interrogativi sulla sua natura e impatto.

Il ciclo di vita delle cicale periodiche

Le cicale periodiche trascorrono la maggior parte della loro vita sottoterra, nutrendosi della linfa delle radici degli alberi. Dopo 13 o 17 anni, in base alla specie diversa dello stesso genere Magicicada, queste creature emergono quasi simultaneamente in massa, un fenomeno sincronizzato e affascinante che stupisce scienziati e appassionati di natura. La ragione di questa emersione massiva è legata al loro ciclo riproduttivo: una volta in superficie, le cicale si accoppiano, depongono le uova, e poi muoiono, completando così il loro ciclo di vita.

Quest'anno i due cicli si sovrappongono con una speciale costanza matematica, succede ogni 221 anni, con una vera e propria invasione. L'ultima volta è successo nel 1803, la prossima dopo il 2024 sarà nel 2445.

Impatto ambientale ed ecologico

L'invasione di cicale è molto più di un semplice fenomeno di curiosità. Ha importanti implicazioni ecologiche: le cicale fertilizzano il terreno con i loro corpi in decomposizione, offrono una fonte di nutrimento cruciale per numerosi predatori e stimolano la crescita delle piante. Questo evento naturale contribuisce significativamente alla biodiversità e alla salute degli ecosistemi.

Le zone degli Usa interessate a questo fenomeno

L'invasione di cicale periodiche negli Stati Uniti interessa vari stati, principalmente quelli situati nella regione orientale del paese. Le cicale emergono in cicli che coprono specifiche aree geografiche e gli stati più coinvolti possono variare a seconda della brood (nidiata) specifica che sta emergendo in quell'anno. Tradizionalmente, le aree più interessate includono:

Maryland

Virginia

Indiana

Ohio

Pennsylvania

Altri stati come il Kentucky, l'Illinois, e parti del Tennessee e della Carolina del Nord possono anche essere interessati in modo significativo, a seconda della distribuzione delle diverse broods. Questi insetti fanno parte di un ciclo naturale di 17 anni nel Nord-Est e di 13 anni nel Sud e nel Midwest, sebbene ci siano eccezioni.

È importante notare che, nonostante l'ampia copertura geografica, l'intensità dell'invasione può variare notevolmente da un'area all'altra all'interno degli stati interessati. In alcune zone, il numero di cicale può essere straordinariamente elevato, mentre in altre possono essere relativamente poche o assenti.

Come si preparano le comunità

Le comunità negli Stati Uniti si preparano all'invasione delle cicale in vari modi. Alcuni abitanti scelgono di proteggere gli alberi giovani con reti, mentre altri si preparano a raccogliere le cicale per fini culinari, dato che sono considerate una prelibatezza in alcune culture. Le autorità locali e gli scienziati, invece, cogliere l'occasione per studiare il fenomeno e monitorarne gli effetti sull'ambiente.

Un evento da non perdere

Per gli appassionati di natura e scienza, l'emergere delle cicale offre una rara opportunità di osservare uno degli spettacoli più affascinanti del mondo naturale. Gli esperti consigliano di approfittare di questo momento per ascoltare i loro unici canti serali e mattutini, nonché per osservare da vicino il ciclo della vita di questi insetti.