Uragano Milton raggiunge la Florida: autostrade in tilt, disposti voli extra. Le simulazioni video

In Florida si attende il passaggio dell'uragano Milton, riclassificato da categoria 4 a 5, la più alta come intensità. In diverse zone della costa dello stato americano è stata emessa l'ordinanza di evacuazione perché il rischio per i residenti è molto alto.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, che nel frattempo ha rinviato un importantissimo viaggio in Germania per supervisionare la situazione, ha chiesto agli abitanti di scappare da quello che potrebbe essere uno dei disastri naturali più gravi della storia dello stato della Florida. “È una questione di vita o di morte e non è un'iperbole. Evacuare ora, ora, ora” - ha detto Biden dalla Casa Bianca.

Uragano Milton: oggi l'impatto con la Florida

L'uragano Milton porta con sé venti fino a 270 km/h. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha elencato tutte le città e le varie contee che sono a rischio: “Fondamentalmente l'intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento”, ha dichiarato.

Police in Gulfport, Florida are driving around playing a recording that tells people to evacuate ahead of Hurricane Milton.

All the debris you see is still here from Hurricane Helene. pic.twitter.com/LJje6B0Tgh — Brian Entin (@BrianEntin) October 8, 2024

Autostrade intasate e voli extra per evacuare le persone

Intanto si cerca di far evacuare più persone possibili dalle zone a rischio disastro. Le compagnie aeree locali hanno messo a disposizione voli extra dalle città di Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota. Questo è stato necessario perché a quanto pare, stando alle ultime news, le autostrade delle diverse località a rischio, sarebbero intasate dal traffico di persone in fuga e le stazioni di servizio lungo le strade hanno esaurito il carburante a disposizione.

Check out this video from Cancun, Mexico, showing the raw power of Hurricane Milton. Last night, parts of the Yucatan felt the force of this massive Category 5 storm. Milton is now headed for Florida’s Gulf Coast, expected to land Wednesday night.



📹: FB: "Soy Gus el Cancunense pic.twitter.com/DcmZPPNAiP — John-Carlos Estrada 🎙️ (@Mr_JCE) October 8, 2024

Si lavora senza sosta per mettere a riparo le abitazioni

Intanto si lavora senza sosta in diverse città della Florida per mettere in sicurezza le abitazioni e non solo. In un impianto sportivo situato proprio nella cittadina di Tampa, decine di auto si sono allineate per raccogliere sacchi di sabbia destinati a proteggere le abitazioni dalle possibili inondazioni che potrebbero verificarsi dopo il passaggio dell'uragano Milton.

Invece, nelle aree colpite poche settimane fa dall'uragano Helene, la popolazione ha rimosso i detriti perché con il passaggio di Milton potrebbero trasformarsi in “pericolosi proiettili”. In altre aree come nello Yucatan messicano, i venti hanno abbattuto diversi alberi e alcuni tralicci della coente elettrica mentre le piogge hanno causato inondazioni in diverse aree.