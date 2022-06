Entra in un lago per cercare dei frisbee, uomo viene ucciso da un alligatore

Un uomo di 47 anni è entrato nelle acque di un lago al Taylor Park Disc Golf Course, in Florida, per cercare dei frisbee da rivendere. Lì è morto, secondo la polizia perché assalito da un alligatore che vive nell’area: secondo quanto riporta Sky News nella zona i cittadini sono avvisati di fare attenzione agli aggressivi rettili. “In questo momento gli investigatori ritengono che la vittima stesse cercando dei frisbee in acqua, e un alligatore è stato coinvolto”, ha detto la polizia locale. “Ci sono cartelli che indicano di non nuotare nel lago”.

Il primo attacco mortale dal 2019

Uno specialista è adesso al lavoro per rimuovere l’alligatore dal lago e confermare il suo coinvolgimento nella morte del 47enne. La polizia ha avvertito i residenti di evitare quello specchio d’acqua, in attesa di ulteriori indicazioni. Se la dinamica fosse confermata, sarebbe il primo attacco mortale di un alligatore in Florida dal 2019. Gli esperti suggeriscono sempre di non avvicinarsi agli alligatori e a non dare loro da mangiare, altrimenti i rettili iniziano ad associare gli esseri umani al cibo.