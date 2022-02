Meteo, 21 febbraio con venti molto intensi: raffiche a 80-100 km/h

Dopo una breve pausa, un’intensa perturbazione nord-atlantica (la n.6 del mese) attraverserà velocemente la nostra Penisola tra lunedì 21 febbraio e martedì 22, portando delle precipitazioni soprattutto al Centro-Sud, nevicate sulle Alpi di confine e accompagnata da un generale e deciso rinforzo dei venti; ci aspetta quindi un inizio di settimana molto ventoso, con il rischio di raffiche fino a 70/100 km/h in molte zone del Paese: Alpi, Appennini, regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, versante tirrenico e Isole. Martedì ancora venti intensi, con forte Maestrale al Centro-Sud e Isole e mari agitati. Inoltre l’aria più fredda al suo seguito sarà responsabile di un calo delle temperature che al Centro-Sud torneranno in linea con le medie del periodo. A metà settimana torna a rafforzarsi l’alta pressione, ma solo temporaneamente; per venerdì è probabile infatti l’arrivo di un’altra perturbazione.

Previsioni meteo per lunedì 21 febbraio

Lunedì giornata ventosa in gran parte dell’Italia, con il rischio di raffiche molto forti (60/70 km/h) al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro-Sud; possibili raffiche fino a 80/100 km/h su Alpi, Tirreno e Sardegna. Al Nord nevicate lungo le Alpi, specie quelle di confine, con limite della neve in calo fino a 800/900 metri; nel pomeriggio qualche pioggia in Friuli Venezia Giulia, rovesci o temporali in Emilia Romagna. Al Centro e nel basso versante tirrenico tempo in graduale peggioramento in giornata con piogge sparse e locali temporali; in serata rasserena in Toscana e Umbria; piogge e rovesci invece in Abruzzo, Molise e al Sud. Temperature massime in calo su Alpi, regioni tirreniche e Sicilia, in lieve aumento su regioni adriatiche e in pianura al Nordovest.

Previsioni meteo per martedì 22 febbraio

Martedì molte nubi e instabilità al Sud e in Sicilia, con piogge e temporali sparsi e neve in Appennino dai 1300 metri; al mattino ultime nevicate sulle Alpi di confine e precipitazioni in Abruzzo e Molise, nevose da 1200 metri. In prevalenza sereno o poco nuvoloso nelle altre zone.



Temperature minime in sensibile calo ovunque; massime in diminuzione sul medio versante adriatico e al Sud. Ancora ventoso su Alpi e al Centro-Sud, con Maestrale di forte intensità al Sud e Isole; rischio di forti raffiche soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Mari molto mossi a agitati.