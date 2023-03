Lo spettacolo degli uccelli in volo: gli storni “disegnano” in cielo. VIDEO

Migliaia di storni che si muovono nel cielo, “disegnando” in aria alcune forme che sembrano una balena, un uccello e un coniglio. Questo incredibile spettacolo della natura, detto “murmuration of starlings” in inglese, è stato filmato nella cittadina di Wall, in Northumberland, Scozia. E nelle immagini mozzafiato si possono vedere gli storni che si muovono in modo sinuoso e coordinato, quasi ballando in cielo, creando l’effetto ottico dei “disegni” di animali in cielo.

“È stato incredibile da vedere”

A filmare lo spettacolo è stata una donna di 63 anni, che si è imbattuta negli storni mentre tornava a casa con il marito: “Eravamo in viaggio dal Lake District quando il cielo è diventato scuro. Siamo scesi dall’auto e abbiamo visto sopra di noi gli uccelli, abbiamo pensato fossero storni. Ho preso il telefono e ho iniziato a filmare, è stato incredibile da vedere. Le forme che hanno ‘disegnato’ erano incredibili: abbiamo visto due balene, un coniglio o un cane, un grosso uccello”. Il video è diventato virale su Facebook, dove è stato visualizzato e condiviso decine di migliaia di volte.