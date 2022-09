Tromba d'aria nel Tirreno: danni nel cosentino, nessun ferito. Il Video

Foto di repertorio

Una violenta tromba d'aria ha colpito, verso le 15.30 di ieri 17 settembre, l'area dell'alto Tirreno cosentino. La zona era in stato d'allerta meteo arancione già da venerdì. Numerosi i danni - in particolare nel comune di Tortora - dove le forti raffiche di vento hanno raso al suolo uno stabilimento balneare e a Praia a Mare. Molta paura ma per fortuna non si registrano feriti

Tromba d'aria nel cosentino, ecco cos'è successo

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 settembre, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla costa tirrenica cosentina, e partendo dal mare ha raggiunto il centro abitato. Le zone più colpite sono state Tortora e Praia a Mare.

A Tortora il forte vento ha sradicato diversi alberi e pali della luce, che si sono abbattuti sulle auto in sosta. Numerosi danni anche nei dintorni di Piazza Stella Maris, dove le raffiche hanno danneggiato un'area adibita a parco giochi e il tetto di una chiesa. Ma è stato il lungomare di Tortora a pagare il prezzo più alto di questo nuovo evento estremo, che segue di poche ore l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche. Un intero stabilimento balneare è stato infatti raso al suolo dalla furia del vento. Un lido è stato danneggiato anche nel vicino comune di Praia a Mare.

Molta la paura, ma fortunatamente nessun ferito, tra i residenti e i turisti che trascorrevano qualche giorni di vacanza nei due comuni calabresi, e che hanno ripreso le scene con foto e video poi postati sui social. Le immagini in poco tempo sono diventate virali.

Il video che mostra la tromba marina che tocca la costa nei pressi di Tortora (CS).



Video di Aron Forgione pic.twitter.com/n6XYos4ie5 — Kurosh1974 (@Kurosh_74) September 17, 2022

Tromba d'aria, danni da quantificare

Nelle due località colpite dalle fortissime raffiche di vento sono intervenuti i Carabinieri di Praia a Mare, la Polizia Municipale di Tortora, e gli addetti del Comune, per riportare la situazione alla normalità.

Sono stati rimossi gli alberi e i pali della luce caduti, mentre restano ancora da quantificare gli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria.