Treni regionali lombardi di Trenord: da aprile bici e animali viaggiano gratis

Novità in arrivo per i viaggiatori dei treni regionali di Trenord. Dal mese di aprile si potrà viaggiare gratis con la propria bicicletta e/o con il proprio animale domestico. Un'agevolazione che è stata accolta con grande gioia dai viaggiatori che si spostano in bici o con il proprio amico a quattro zampe!

Trenord, viaggi gratis con bici e animali dal 1 aprile 2024

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha deciso che su tutti i treni regionali Trenord dal 1 aprile 2024 si potrà viaggiare gratis con la bicicletta e/o il proprio animale domestico. La decisione riguarderà tutti i viaggi sui treni della joint venture sotto forma di società costituita da Trenitalia e dal Gruppo Fnm del territorio lombardo entro i confini di validità della Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia. Si tratta di una agevolazione che segna un passo importante verso una mobilità sostenibile e la cura degli animali. In particolare l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha sottolineato come questa scelta ha l'obiettivo di incentivare la popolazione all'utilizzo della bicicletta per spostarsi in città.

Non solo, la decisione di poter trasportare gratuitamente il proprio animale domestico all'interno dei treni regionali Trenord è stata motivata come un atto di civiltà e sensibilità.

Le regole per il trasporto di cani e bici sui treni di Trenord

Per il trasporto di animali a quattro zampe sui treni Trenord sono previste delle regole: in primis i cani devono essere tenuti al guinzaglio con museruola e devono avere il certificato di iscrizione all’anagrafe canina. I gatti e gli altri animali di piccola taglia, invece, possono viaggiare all'interno di "trasportini" di dimensioni massime di 70x30x50. In caso di spostamenti verso destinazione sovraregionali o transfrontalieri è necessario acquistare un supplemento sia per il trasporto di biciclette che di animali.

Franco Lucente, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, parla di "un provvedimento che dà attuazione a quanto previsto dal nuovo contratto di servizio sottoscritto tra Regione Lombardia e Trenord. La gratuità per il trasporto delle biciclette è una evidente agevolazione ai numerosi viaggiatori che quotidianamente utilizzano le due ruote per lavoro o anche per viaggi di piacere". Non solo, l'assessore ha precisato: "la gratuità dei cani a guinzaglio e degli altri animali domestici è un vero e proprio atto di civiltà e di sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe, che sempre più spesso ci accompagnano nei tragitti ferroviari. Due atti che dimostrano la sensibilità di Regione Lombardia verso due categorie che quotidianamente utilizzano sempre di più i treni".