Torna il "bacio" Luna-Venere visibile a occhio nudo, quando?

Uno dei più romantici spettacoli celesti sta per tornare a incantarci. Si tratta di uno dei "baci celesti" più suggestivi, quello tra Luna e Venere. Lo spettacolo - tempo permettendo - sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Luna e Venere in congiunzione nel cielo di ottobre

Il primo "bacio celeste" di ottobre 2024 si prepara a tenere con gli occhi incollati al cielo migliaia di skywatcher. Quella tra Luna e Venere non è certo una congiunzione rarissima, ma racchiude sempre un fascino particolare. Il nostro satellite naturale e il secondo pianeta del nostro Sistema Solare saranno in congiunzione il prossimo 5 ottobre.

Luna e Venere si troveranno vicini nella costellazione della Bilancia e - come fanno sapere dall'Uai - il "bacio celeste" sarà perfettamente visibile a occhio nudo subito dopo il tramonto. Alzando gli occhi al cielo il prossimo 5 ottobre alle 19:10 circa, vedremo la Luna molto bassa all'orizzonte, con il "gemello" della Terra poco più in alto.

©Stellarium - cielo del 5 ottobre ore 19:10 circa

Come vedere la congiunzione Luna - Venere

Tutti sappiamo che Venere è un Pianeta molto luminoso, e con la sua magnitudine compresa tra 3,5 e 4,5 non sarà certo difficile individuarlo con il suo tipico colore giallo-biancastro anche a occhio nudo. Ovviamente sarà necessario poter contare su cieli sereni, ma in assenza di nubi Venere potrà essere facilmente osservato anche senza binocoli e telescopi.

Potrebbe invece essere più arduo riuscire a osservare il nostro satellite che - oltre a essere abbastanza basso all'orizzonte - sarà ad appena tre giorni dalla fase di piena apparirà come una sottile falce di Luna crescente illuminata al 6,9%.

Tuttavia siamo sicuri che saranno in molti gli skywatcher disposti ad accettare la sfida, e a loro consigliamo di scegliere - come sempre - punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle grandi città. Dopo aver raggiunto il luogo prescelto, sarà sufficiente attendere pochi minuti per dar modo agli occhi di abituarsi all'oscurità, e poi alzare lo sguardo al firmamento.

Come non perdere gli altri appuntamenti celesti

L'abbraccio tra la Luna e la cosiddetta "Stella del Vespro" o "Stella del Mattino" sarà lo spettacolo d'apertura di molti bellissimi "valzer celesti" che ci attendono nel mese di ottobre.

Volete assicurarvi di non perdere nessuno di questi eventi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.