Tornano pioggia e neve in Italia: ecco le previsioni meteo

L'Italia è ancora nella morsa dell'alta pressione. Bel tempo soleggiato da Nord e Sud con temperature al di sopra della media del periodo. Dopo un inizio di settimana stabile, attenzione perché tra mercoledì e giovedì è previsto un indebolimento dell'anticiclone con il ripristino di condizioni climatiche di stampo invernale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, inizio di settimana ancora con l'anticiclone

Non demorde l'alta pressione sull'Italia. La prima settimana di febbraio inizia all'insegna di un clima primaverile con sole, bel tempo e temperature miti. La lunga fase climatica di tempo stabile, causata dalla persistenza di un vasto anticiclone sull’Europa centro-occidentale e nel Mediterraneo, prosegue anche all'inizio di questa settimana. In diverse zone del paese l'assenza di piogge e rovesci ha fatto registrare danni legati alla siccità, in particolare in Sicilia, ma anche alti livelli di inquinamento nelle zone del Nord Italia, principalmente nella pianura Padana. Anche su Alpi e Appennini si è registrato uno scarso innevamento con temperature al di sopra della media di anche 10° e lo zero termico intorno a 3000/3500 metri.

Nei prossimi giorni è previsto un cambiamento: l'anticiclone comincerà ad indebolirsi lasciando spazio al ritorno di un clima invernale con piogge, freddo e neve in montagna. La dama bianca torna a cadere sulle Alpi a quote generalmente non inferiori a 1400/1500 metri. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 6 febbraio 2024: ancora una giornata segnata dall’alta pressione con tempo stabile e soleggiato a Nord a Sud. Nuvole sparse, invece, su pianure e coste del Nord, in Toscana e Umbria, ma anche su Lazio e Campania. Con l'arrivo della sera si registrano le prime piogge, seppur deboli, in Liguria. Temperature ancora alte con valori intorno ai 20° al Sud e Isole.

Meteo, l'alta pressione lascia spazio a piogge e freddo in Italia

Da mercoledì 7 febbraio 2024 assisteremo all'indebolimento dell'alta pressione in Italia. Cieli grigi e piogge su alta Toscana e Venezia Giulia. Nuvole sparse nelle regioni del Centro, ma anche Sardegna. Dalle prime ore del pomeriggio la situazione inizierà a cambiare complice una svolta climatica prevista da metà settimana. L'indebolimento dell'alta pressione vedrà l'Italia attraversata da correnti occidentali atlantiche che riporteranno le piogge in diverse regioni e la neve in montagna. Giovedì 8 febbraio 2024 nuvole al Nord e prime deboli piogge in Piemonte, Lombardia, Friuli e Levante ligure. Nuvolosità irregolare e variabile nel settore tirrenico con il rischio di piogge su alta Toscana, Salernitano e Calabria tirrenica. Nel resto del Centrosud tempo soleggiato. Nessun cambiamento nelle temperature che al Centro-Sud sfioreranno i 17-22°.

Per il fine settimana è previsto l'arrivo della prima perturbazione di febbraio con il ritorno delle piogge e della neve. Nella giornata di venerdì 9 febbraio piogge e rovesci nel settore ligure e a ridosso di Alpi e Prealpi, con limite della neve inizialmente intorno ai 1.500 metri. Il maltempo pian piano interesserà anche le Venezie e le pianure del Nord-Ovest. Anche nella giornata di sabato 10 febbraio tempo perturbato in buona parte del paese con temporali e rovesci anche intensi ed abbondanti nel settore tirrenico, in quello ligure, in Sardegna. Piogge e rovesci da domenica anche nelle regioni del Sud.