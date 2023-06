Tornado seminano il caos nel Sud/Est degli USA: almeno 3 morti | FOTO

Nelle ultime ore il Sud-Est degli Stati Uniti d'America è stato colpito da una serie di tornado che hanno seminato caos, paura e distruzione. Nel giro di poche ore sono caduti alberi danneggiando strade e case. Le foto sono spaventose e, dati alla mano, si contano i primi morti.

Tornado negli USA: tre persone sono state uccise

Il National Weather Service ha segnalato domenica scorsa la presenza di alcuni tornado in Indiana e Arkansas, stati situati nella zona meridionale dell'America. Immagini e filmati condivise dai media locali e pubblicate sui social hanno mostrato alberi caduti, strade bloccate e case danneggiate. Non solo, i tornado sono stati accompagnati anche da pesantissime piogge in alcuni casi sotto forma di violente grandinate. Almeno tre le persone morte dopo che forti tempeste hanno colpito gli stati americani dell'Indiana e dell'Arkansas come comunicato dalle autorità locali.

Nello Stato dell'Arkansas, stato nel sud degli Stati Uniti che confina con il fiume Mississippi, sono due le vittime. Si tratta di due persone uccise dopo la caduta di un albero su una casa a Carlisle a causa delle forti tempeste. A comunicarlo è stato l'ufficio dello sceriffo della contea di Lonoke alla CBS News. Una terza persona, invece, è riuscita a salvarsi. La terza vittima, invece, è della contea di Martin, nell'Indiana, come confermato dai funzionari di emergenza capitanati dal direttore Cameron Wolf. "Il danno è casuale e un po 'diffuso", ha detto Wolf in occasione di un'intervista rilasciata ad un notiziario americano.

Tornado nell'Indiana e Arkansas: la situazione

Il passaggio dei tornado nelle zone dell'Indiana e dell'Arkansas, a Sud-Est degli Stati Uniti d'America, ha lasciato ingenti danni e problemi. Nella contea di Johnson nell'Indiana circa 75 case sono state danneggiate, ma danni importanti si sono registrati anche nelle città di Greenwood e Bargersville come comunicato dai funzionari locali. Eric Funkhouser, capo dei vigili del fuoco di Bargersville, ha dichiarato alla stampa americna: "ovviamente, questa è una scena molto pericolosa per la zona. Abbiamo linee elettriche che sono interrotte in tutta quell'area di 3 miglia".

Tornado damages near us pic.twitter.com/rk6EF8cZfd — Cole Basey (@ColeBasey9) June 25, 2023

Intanto l'allerta maltempo per le forti tempeste ha colpito anche il traffico aereo con gli aeroporti di New York, LaGuardia, Newark, John F. Kennedy, ma anche l'Hartsfield-Jackson International Airport di Atlanta e l'O'Hare Airport di Chicago. 6 mila i voli cancellati senza contare i ritardi dei voli per via delle tempeste di pioggia che hanno colpito il Sud-Est e il centro-ovest degli Stati Uniti d'America. Intanto National Weather Service ha comunicato che le piogge continueranno ancora con il rischio di allagamenti nella zona est del Paese.