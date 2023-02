Terremoto: scossa di magnitudo 5.0 in Croazia, avvertita anche in Italia, in Friuli-Venezia Giulia

Terremoto di magnitudo 5.0 in Croazia: la scossa è stata avvertita anche in Italia, in Friuli-Venezia Giulia e Veneto

16 Febbraio 2023 - ore 13:58 Redatto da Redazione Meteo.it 16 Febbraio 2023 - ore 13:58 Redatto da Redazione Meteo.it