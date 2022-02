Terremoto: due scosse in un'ora in provincia di Reggio Emilia, magnitudo 4.4 e 4.7

Due scosse di terremoto a un’ora di distanza una dall'altra, sono state segnalate dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). La prima di magnitudo 4.0 è avvenuta alle ore 19.55 ed è stata localizzata dall’Ingv a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia. La seconda, attorno alle 21 con epicentro a Correggio, è stata addirittura più forte della prima, con un'oscillazione tra 4.2 e 4.7.

Due scosse di Terremoto in provincia Reggio Emilia, sentite fin in Lombardia e Veneto

Le scosse sono state avvertite distintamente (sia la prima che la seconda) in diverse province emiliane, da Modena a Bologna, e anche in Lombardia e Veneto.

Come detto, quella delle ore 21.00, stando a quanto segnalato sempre dall'Ingv, è stata ancor più forte della prima, visto che è l'oscillazione segnalata è di magnitudo 4.2 e 4.7. Il sisma è stato avvertito non solo nella bassa emiliana ma anche in molte aree limitrofe, fino alle zone di confine di Lombardia e Veneto. Da segnalare che, quando la terra è tremata alle 21, al Teatro comunale di Modena, c'era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni. Diverse persone sono uscite.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Seguiranno aggiornamenti appena verranno rese note ulteriori informazioni.