Terremoto in Grecia, magnitudo 5.2: forte scossa al largo di Creta e Cerigo

Forte scossa di terremoto nella notte tra il 26 e il 27 aprile in Grecia. Erano le 3.51 (ora italiana) quando i sismografi dell'Ingv di Roma hanno registrato un terremoto magnitudo 5.2, con epicentro al largo di Creta e Cerigo e ipocentro a 20 km di profondità. Nessun danno a persone o cose da segnalare al momento.

Terremoto magnitudo 5.2 al largo di Creta e Cerigo, i dettagli

Alle 3.51 ora italiana (04.51 ora locale) il centro sismico Ingv di Roma ha registrato una violenta scossa Md 5.2 con epicentro al largo delle isole greche di Creta e Cerigo, a una profondità di 20 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, né sulla più grande isola di Creta né a Cerigo, o Citera, conosciuta in tutto il mondo anche come l'isola di Afrodite.

Terremoto in Grecia, significato Magnitudo mb

Tra le varie sigle utilizzate dall'Ingv per identificare un evento sismico troviamo Magnitudo ML, che rappresenta sicuramente quella più largamente utilizzata, ma anche altre sigle. Nel caso del terremoto in Grecia di stanotte il centro Ingv di Roma ha utilizzato la sigla terremoto magnitudo mb 5.2. Che significa? Il termine mb sta a indicare le magnitudo di volume, ovvero quelle che utilizzano le onde di volume (body waves) per misurare i terremoti avvenuti a una distanza superiore a 600 chilometri dalla sede dei sismografi.