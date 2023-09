Terremoto magnitudo 4.9 in Toscana, trema l'Appennino Tosco-Emiliano: epicentro a Marradi

Forte scossa di terremoto all'alba di stamani - lunedì 18 settembre - tra Toscana ed Emilia Romagna. Il sisma registrato alle 5.10 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro vicino a Marradi. Molte le persone scese in strada, ma fortunatamente al momento non si registrano danni a persone e cose.

Scossa di terremoto M 4.9 a Marradi

La terra ha tremato ripetutamente stanotte in Toscana. La prima scossa - magnitudo 3.3 - è stata registrata dall'Ingv alle 4.38 di stanotte. Alle 5.10 di stamani la scossa più forte - magnitudo 4.9 con epicentro 3 km SW di Marradi e ipocentro a 8 km - è stata avvertita in diverse zone ha causato grande paura tra gli abitanti. Molta la gente che all'alba si è riversata in strada.

L’evento sismico è stato poi seguito da almeno sette scosse di assestamento nei successivi 60 minuti, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 2.6, con un ipocentro a 9 km di profondità.

Terremoto nella notte in Toscana, scuole chiuse e circolazione ferroviaria sospesa

Il sisma è stato avvertito in diverse zone della vicina Romagna, oltre che in diverse località della Toscana. Molte le persone che all'alba si sono riversate in strada a causa dello spavento causato dal terremoto, ma al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o beni, come riportato dalla Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. Le autorità locali hanno comunque attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione.

Il presidente della Toscana - Eugenio Giani - ha dichiarato che la scossa è stata avvertita in molte zone della Toscana. Tuttavia, al momento, non ci sono situazioni particolarmente critiche. Continuano i controlli sugli edifici e le strutture per garantire la sicurezza della popolazione.

Per misure di sicurezza nella zona è stata disposta la chiusura delle scuole. Anche la circolazione ferroviaria tra Bologna e Firenze è rallentata - come fanno sapere da RFI - per consentire le verifiche necessarie da parte dei tecnici, a seguito del sisma che ha colpito la zona di Marradi.