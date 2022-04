Terremoto di magnitudo 4.2 in Sicilia sulla costa nei pressi di Siracusa

Una scossa di terremoto ha svegliato nella notte gli abitanti della provincia siciliana. Erano le 3.34 quando i sismografi dell'Ingv hanno registrato un sisma magnitudo 4.2 al largo della costa siracusana. La scossa, avvertita fino all'area del Catanese, non ha provocato danni a persone o cose.

Trema la terra in Sicilia: scossa di terremoto di magnitudo 4.2 vicino a Siracusa

I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato nella notte un terremoto magnitudo 4.2 con epicentro a 42 km dalla provincia di Siracusa e ipocentro a 33 km di profondità.

La scossa è stata avvertita, almeno stando a quanto riportato da alcuni utenti sui social, in un'area piuttosto ampia. Non solo i siracusani infatti sarebbero stati buttati giù dal letto nel cuore della notte, ma anche gli abitanti di Catania e di buona parte della Sicilia orientale avrebbero avuto un brusco risveglio.

Il sisma, durato alcuni secondi, non ha comunque creato panico, e al centralino dei vigili del fuoco non sono state registrate chiamate. Dai primi sopralluoghi a Siracusa e dintorni non si segnalano danni a persone o cose. Pur trattandosi di un sisma di discreta intensità, infatti, l'epicentro in mare e la profondità di 33 km hanno limitato gli effetti.

"Svegliati nella notte dal terremoto" le reazioni sui social

Molti utenti hanno commentato l'esperienza vissuta nella notte con numerosi commenti sui principali social. Segnalazioni di persone "buttate giù dal letto" arrivano da utenti della provincia di Catania, ma anche da Carlentini, Florida, Avola, Modica, Ragusa, Caltagirone, Melilli e Lentini.