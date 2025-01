Terremoto in Tibet, scossa di magnitudo 7: edifici crollati e almeno 95 morti a causa del sisma - VIDEO

Una forte scossa di terremoto ha colpito la regione del Tibet, in Cina, a pochissima distanza dal confine con il Nepal. Al momento il bilancio sembrerebbe disastroso. I media locali riportano notizie che riguarderebbero palazzi crollati completamente. Il numero, delle vittime accertate, è al momento di almeno 95 morti e 60 feriti a causa del sisma.

Terremoto in Tibet, scossa di magnitudo 7: edifici crollati e almeno 95 morti

Secondo gli organi di informazione statali cinesi numerosi edifici sono crollati a causa del terremoto che è avvenuto alle ore 9.05 (01.05 GMT), nella regione del Tibet, in Cina e che aveva una magnitudo 7. L'epicentro del sisma è stato situato vicino a Louche. Ad essere colpite maggiormente dalla forte scossa di terremoto sono le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo nella contea di Dingri. Il terremoto è stato avvertito anche a Kathmandu, in Nepal. Il terremoto sembrerebbe essere stato avvertito anche in alcune parti dell’India.

Danni e moltissimi dispersi

Al momento, fonti locali, riportano che oltre mille case hanno subito danni di vario grado. Al lavoro sono stati chiamati circa 1.500 vigili del fuoco e soccorritori per cercare le persone ancora intrappolate tra le macerie degli edifici crollati.

L’epicentro del terremoto che ha sconvolto il Tibet è stato individuato a circa 75 chilometri a nord-est dell’Everest. Si tratta di un’area sismicamente molto attiva, dove le placche indiana ed eurasiatica si scontrano e causano nelle montagne dell’Himalaya sollevamenti molto forti in grado di modificare le altezze di alcune delle montagne più alte del mondo.

Ad ostacolare il tutto ci sono anche le bassissime temperature di queste ore. Per questa notte la temperatura minima prevista nella regione è di -18°C. Il governo ha infatti spiegato che una delle priorità è quella di fornire tende termiche e trapunte agli sfollati.