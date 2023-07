Trema la terra in Sicilia, terremoto magnitudo 4.0 a Cesarò

Attimi di paura all'alba di stamani - mercoledì 5 luglio - nell'area del Messinese, quando una scossa di terremoto magnitudo 4.0 ha svegliato abitanti e turisti che si sono riversati in strada. La scossa è stata seguita da altre di minore entità, ma per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto in Sicilia, la situazione

Alle 6.07 di stamani - mercoledì 5 luglio - i sismografi dell'Ingv di Catania hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 4.0 nel messinese, con epicentro 5 km a sud-est di Cesarò, a una profondità di 19 km. La scossa è stata seguita a breve distanza da un'altra di magnitudo 3.4, a una profondità di 22 km.

Dopo il secondo movimento tellurico - registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6.08 di stamani - si è assistito a uno sciame sismico di diverse scosse di magnitudo comprese tra 2.0 e 3.4, con epicentro nella stessa zona e nei pressi di San Teodoro. Scosse minori sono state registrate anche a pochi chilometri da Troina, in provincia di Enna.

Il continuo susseguirsi di scosse ha spingo abitanti e turisti a riversarsi in strada, ma fortunatamente oltre alla paura non si registrano al momento danni a persone o cose.

La terra torna a tremare in Sicilia

A una settimana esatta dall'ultimo terremoto che ha interessato la zona alle pendici dell'Etna, la terra è tornata a tremare in Sicilia. Come accaduto stamani all'alba il movimento tellurico, anche in quell'occasione, aveva provocato paura tra gli abitanti e i turisti, ma fortunatamente non si erano registrati danni a persone o cose.