Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.0 nel Crotonese: i dettagli

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, venerdì 24 maggio 2024. Il sisma è stato avvertito precisamente alle ore 19.35, dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Calabria.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.0 a Cirò - Crotone

L'epicentro del sisma che ieri, 24 maggio, ha fatto tremare la Calabria, stando a quanto affermano i dati forniti dagli enti preposti, è stato localizzato a poca distanza dal comune di Cirò, in provincia di Crotone, ad una profondità di ben 23 chilometri. Al momento non sono stati ancora resi dettagli su eventuali danni.

Il Sud Italia trema: dai Campi Flegrei alla Calabria

Per il Sud Italia non si arresta l'attività sismica che da giorni sta facendo tremare l'area dei Campi Flegrei. Sono infatti più di cento le scosse che hanno interessato la zona di Pozzuoli, tanto da costringere la Protezione Civile ad allestire delle tendopoli dopo che molte famiglie hanno deciso di dormire in strada a seguito delle forti scosse di terremoto.