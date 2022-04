Terremoto in Bosnia, magnitudo 6.0: la forte scossa è stata avvertita anche in Italia, ecco dove

Tre le scosse di terremoto avvertite in Bosnia Erzegovina di cui la più forte anche in Italia. L’epicentro del primo forte evento tellurico delle 23:07 del 22 Aprile è stato localizzato non molto distante dal mar Adriatico nella città di Monstar. Il sisma, del 6° grado della scala Richter, ha causato ingenti danni e un morto oltre a molti feriti. La seconda scossa è stata sopraggiunta alle 2.59 del 4° grado mentre la terza alle 4:20, di magnitudo del 4.4.

Terremoto Bosnia: la situazione

Dopo il sisma del 6° grado avvenuto in Bosnia Erzegovina vi sono stati diversi crolli a Mostar e si sono registrati numerosi feriti a Stolac. In generale, finora, il bilancio provvisorio è di almeno un morto e numerosi feriti. Stando ai media regionali la vittima è una giovane donna di Stolac. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Mostar per le gravi ferite riportate dalla donna dopo il crollo della sua abitazione.

La scossa è stata avvertita distintamente in Montenegro, in particolare nella capitale Podgorica e a Niksic, seconda città del Paese, ma anche nelle località costiere di Bar, Cattaro, Hercel Novi. Il terremoto ha portato alla memoria dei montenegrini le drammatiche conseguenze del terremoto di magnitudo 7.0 che nel 1979 provocò un centinaio di morti.

Terremoto nei Balcani: paura anche in Italia

La scossa di terremoto della tarda serata del 22 Aprile è stata avvertita anche nel Centro Sud d’Italia oltre che sulla costa del Friuli Venezia Giulia. Sono giunte a centinaia le segnalazioni da: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Non vi sono però stati danni a cose o persone nel nostro Paese. Solo tanta paura tanto che sono giunte diverse chiamate ai Vigili del Fuoco.