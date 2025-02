Terremoto Grecia, dopo Santorini trema anche Amorgos, scossa di magnitudo 5.1: dichiarato lo stato di emergenza

Continuano le scosse di terremoto in Grecia. Dopo Santorini la terra ha tremato di nuovo anche ad Amorgos. La scossa registrata aveva una magnitudo del 5.1. Dopo settimane difficili anche a Amorgos è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Terremoto in Grecia: le ultime scosse

Il perdurare delle scosse di terremoto in Grecia, soprattutto a Santorini e nelle altre isole limitrofe, sta mettendo a dura prova gli abitanti della zona. Lo sciame sismico ha già costretto, infatti, numerose persone a lasciare le zone.

AVISO 🔴

Febrero 18 de 2025

Continúan los sismos cercanos a la isla #Santorini #Grecia 🇬🇷 y el estado de emergencia

Último #sismo

-M5.1

-Prof 10 km

-Epicentro: 30 km al S de #Amorgós #Greece

Enjambre sísmico #terremoto #earthquake pic.twitter.com/85eS4Ofofx — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 18, 2025

L'ultimo terremoto in Grecia ha avuto una magnitudo del 5.1 della scala Richter e si è verificato alle 09.49, ore locali. L'epicentro è stato localizzato nel braccio di mare tra l'isola greca di Santorini e quella di Amorgos. Il sisma si è verificato a 23 km a sud-sud-ovest della località di Arkesini, ad Amorgos.

Solo pochi minuti prima era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 4,9. Sono però ben più di quattordici giorni che la zona della Cicladi è interessata da uno sciame sismico inedito. Nelle prime settimane le scosse hanno fatto aumentare il panico tra la popolazione. Molti hanno abbandonato la zona.

#Grecia

Pánico en #Santorini, la gente huye por miedo a un #terremoto.

Santorini ha sufrido más de 550 terremotos desde el fin de semana, el más fuerte de los cuales fue de magnitud 4,9. Más de 6.000 residentes han sido evacuados. pic.twitter.com/skSBV5oyVF — Voz de la Diáspora (@VozDiasporaSV) February 5, 2025

Per gli esperti, pare che l'attività sismica stia iniziando a ridursi nella zona di mare tra le due isole. Nonostante ciò le scuole di Santorini, Anafi, Ios e Amorgos rimarranno chiuse fino al prossimo 21 febbraio. Nella frattempo il comitato competente si riunirà per valutare i dati dell'attività sismica e prendere nuove decisioni in merito alla sicurezza degli abitanti. Con l'analisi dei dati si cercherà di capire cosa stia succedendo nell'aria e di prevedere cosa potrebbe avvenire, per quanto possibile, nel prossimo futuro.

Perché la terra trema a Santorini?

Alla domanda sul perché la terra continui a tremare a Santorini, hanno cercato di rispondere in molti, nell'ultimo periodo. L'isola greca ha una lunga storia a livello sismico ma gli scienziati non riescono a capire il motivo che ha causato la recente serie di scosse. Non riescono a trovare la forza scatenante che ha fatto sì che la terra continuasse a tremare per settimane. Lo stesso David Pyle, vulcanologo dell'Università di Oxford fa sapere: "Non mi è chiaro il motivo di questa sequenza ripetitiva di terremoti. È un vero rompicapo”.