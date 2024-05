Terremoto Campi Flegrei oggi, tre forti scosse: la più forte di magnitudo 3.2, con gente in strada

Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi. Tre forti scosse, la più forte di magnitudo 3.2, hanno fatto sì che molta gente si riversasse in strada. Lo sciame sismico - secondo i dati dell'INGV - ha svegliato la popolazione, alle ore 3,47. La scossa è stata avvertita nei quartieri napoletani di: Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Pianura e Bagnoli. Ecco tutti i dati.

Terremoto Campi Flegrei: orari, magnitudo e profondità delle scosse

Questa notte e questa mattina si sono registrate ben tre scosse di terremoto ai Campi Flegrei. La prima di magnitudo 3.2 è stata avvertita alle 3.47. E' seguita una scossa dell'1.5 alle 3.59 ora locale e una dell'1.3 alle 4.28. La seconda più forte, di magnitudo 2,9 alle 5.53. La terza di magnitudo 2 solo qualche minuto dopo, ovvero alle 5.57. A seguire altre scosse. Una dell'1.1 avvenuta alle 6.09 e un'altra di magnitudo 2 alle 6.44 del mattino.

La scossa di terremoto più forte, quella del 3.2 si è verificata sul bordo orientale della Solfatara. Questo evento tellurico ha avuto una profondità dell'1.6 e per questo motivo è stata avvertita molto bene dalla popolazione.

La seconda più forte, avvertita alle 5.53 ora locale, del 2.9, ha avuto una profondità di 1.4 km. I comuni più vicino all'epicentro? Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli, Calvizzano e Qualiano.

Insomma un vero e proprio sciame sismico che pare non lasciare tranquilla la popolazione. Dopo la più forte delle 3.47 in molti si sono riversati in strada preoccupati. Altri, invece, sono scesi dopo gli eventi successivi, stressati dal fatto che la terra non smettesse di tremare e che non si riuscisse a dormire sonni tranquilli. Per fortuna per ora non si registrano danni né a cose e né a persone.