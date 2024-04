Terremoto Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli: due scosse, la più forte del 3.7

Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei hanno fatto tremare anche la città di Napoli questa mattina, domenica 14 aprile 2024. La prima è stata intorno alle 9.44, la seconda, invece, a soli due minuti di distanza. Ecco le ultime news.

Terremoto Campi Flegrei: due scosse ravvicinate

Oltre alla scossa registrata stanotte dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questa mattina, si sono registrate due forti scosse di terremoto. La prima è avvenuta - secondo i dati dell'INGV - intorno alle 9.44, ora locale, e ha avuto una magnitudo del 3.7 e una profondità di soli due chilometri. La seconda è avvenuta alle 9.46 e ha avuto una magnitudo del 3.1 e una profondità di 3 chilometri. Per questo motivo a tremare è stata tutta la città di Napoli.

Continuano quindi le scosse nell'area dei Campi Flegrei dove ormai da mesi non c'è pace. La terra sembra non voler fermarsi. Il forte bradisismo continua a preoccupare la popolazione. Non si registrano, per fortuna, danni a cose o persone. Ovviamente ogni volta vengono fatti tutti i dovuti controlli e l'INGV continua a monitorare l'attività sismica e a raccogliere i dati per fare previsioni sul futuro.

Le zone più vicine al sisma

Come nelle scorse settimane le zone più vicine all'epicentro risultano essere quelle di: