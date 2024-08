Terremoto Calabria, forte scossa magnitudo 5.0 in provincia di Cosenza

Torna a tremare la terra in Calabria dove, nel cuore della notte, si è registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 con epicentro a Pietrapaola, comune del cosentino. La scossa è stata avvertita in buona parte della regione, ma anche in Campania e Puglia. La situazione.

Terremoto in Calabria: lunga scossa in provincia di Cosenza avvertita anche in Puglia

Una lunga e forte scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, per la precisione nella provincia di Cosenza. L'epicentro dello sisma che ha fatto segnare un magnitudo di 5.0 è stato a Pietrapaola, comune del cosentino al confine con la provincia di Crotone ad una profondità di 21 chilometri. La scossa è stata talmente forte da essere avvertita in tutta la Regione, ma anche in Puglia generando paura ed allarmismi tra i cittadini. In seguito alla scossa sono seguite delle scosse di assestamento con la gente che, in preda alla paura, ha deciso di dormire fuori casa.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, sui social ha condiviso: «forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria. Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione. La macchina della Protezione Civile regionale, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando - anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia - eventuali danni a persone o cose».

Evento sismico di magnitudo ML 5.0, in provincia di Cosenza, 1 agosto 2024 https://t.co/i3d78s8e9Z — INGVterremoti (@INGVterremoti) August 1, 2024

Terremoto a Cosenza in Calabria: la più forte scossa degli ultimi 12 anni

Stando ai dati registrati dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile la scossa di terremoto di magnitudo 5.0 registrata a Cosenza in Calabria è la più forte degli ultimi 12 anni. Per questo motivo, il capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha deciso di convocare l'unità di Crisi per fare il punto con le autorità locali e con le strutture operative di protezione civile.

Fortunatamente al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma in via del tutto precauzionale la direzione regionale vigili del fuoco Calabria ha richiesto l'invio nella zona interessata dal terremoto di alcune squadre del comando di Crotone e del Comando di Cosenza.

Anche la sindaca Manuela Labonia ha richiesto interventi e sopralluoghi a Pietrapaola, il comune del cosentino epicentro del terremoto di magnitudo 4.9, ma non si segnalano danni a cose o persone.