FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: sisma avvertito da Reggio...

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: sisma avvertito da Reggio Calabria a Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita oggi - 10 gennaio 2026 - in Calabria. La situazione.
Eventi estremi10 Gennaio 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi10 Gennaio 2026 - ore 11:00 - Redatto da Meteo.it

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria. Nella notte di oggi - sabato 10 gennaio 2026 - intorno alle ore 05:53 del mattino la terra è tornata a tremare a Reggio Calabria. Una scossa, talmente forte, da essere avvertita anche in Sicilia.

Terremoto oggi in Calabria: sisma avvertito da Reggio fino alla Sicilia

Paura in Calabria dove, intorno alle ore 5:53 di sabato 10 gennaio 2026, si è registrato un terremoto di magnitudo 5.1. La forte scossa è stata avvertita da tantissimi cittadini calabresi, ma anche a Messina e in diverse zone della Sicilia e Calabria. L'epicentro del terremoto, stando a quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. Fortunatamente non si rilevano danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto.

Proprio la Protezione Civile Calabria in un comunicato ha precisato: «nonostante la scossa sia stata avvertita in in buona parte della Regione a causa della magnitudo elevata (5,1), la profondità a cui è avvenuta (circe 65 km) e la distanza dalla costa hanno fatto si che non si registrassero danni». Nessun danno dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria come sottolineato anche da Domenico Costarella, capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, che ha dichiarato ad ANSA: «il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l'epicentro e possiamo confermare che non c'è stato alcun danno».

Terremoto oggi in Calabria: nessun danno, ma disagi alla circolazione treni

Intanto in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria si registrano disagi alla circolazione dei treni la cui circolazione è stata interrotta in via del tutto precauzionale.

Sul sito di Rete ferroviaria italiana si legge: «dalle ore 06:00 sulla linea Catanzaro-Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea».

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sciame sismico ai Campi Flegrei: le ultime scosse di terremoto
    Eventi estremi9 Gennaio 2026

    Sciame sismico ai Campi Flegrei: le ultime scosse di terremoto

    Sciame sismico ai Campi Flegrei con tre scosse di terremoto presso l'area di Pozzuoli.
  • Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video
    Eventi estremi2 Gennaio 2026

    Etna, eruzione anomala: di cosa si tratta? | Foto e Video

    Cosa sta succedendo in Sicilia attorno all'Etna e perché si parla di eruzione anomala? Ecco di cosa si tratta e le immagini divenute virali
  • Italia, nel 2025 aumentano gli eventi meteo estremi: l’allarme di Legambiente
    Eventi estremi2 Gennaio 2026

    Italia, nel 2025 aumentano gli eventi meteo estremi: l’allarme di Legambiente

    Il 2025 con 376 eventi meteo estremi registrati è il secondo anno peggiore degli ultimi 11 in Italia.
  • Etna in eruzione: fontane di lava fino a 400 metri sulla vetta innevata
    Eventi estremi29 Dicembre 2025

    Etna in eruzione: fontane di lava fino a 400 metri sulla vetta innevata

    L’Etna prosegue la sua attività eruttiva a fasi alterne e, dopo un periodo di apparente quiete, una nuova fontana di lava si è attivata.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo intenso
Tendenza10 Gennaio 2026
Meteo, da martedì 13 gennaio attenuazione del freddo intenso
Afflussi di aria più temperata porranno fine alla fase di freddo intenso. Tornerà l’anticiclone che conferirà stabilità con piogge quasi del tutto assenti
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 10 Gennaio ore 11:31

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154