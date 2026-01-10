Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: sisma avvertito da Reggio Calabria a Messina

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria. Nella notte di oggi - sabato 10 gennaio 2026 - intorno alle ore 05:53 del mattino la terra è tornata a tremare a Reggio Calabria. Una scossa, talmente forte, da essere avvertita anche in Sicilia.

Terremoto oggi in Calabria: sisma avvertito da Reggio fino alla Sicilia

Paura in Calabria dove, intorno alle ore 5:53 di sabato 10 gennaio 2026, si è registrato un terremoto di magnitudo 5.1. La forte scossa è stata avvertita da tantissimi cittadini calabresi, ma anche a Messina e in diverse zone della Sicilia e Calabria. L'epicentro del terremoto, stando a quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. Fortunatamente non si rilevano danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto.

Proprio la Protezione Civile Calabria in un comunicato ha precisato: «nonostante la scossa sia stata avvertita in in buona parte della Regione a causa della magnitudo elevata (5,1), la profondità a cui è avvenuta (circe 65 km) e la distanza dalla costa hanno fatto si che non si registrassero danni». Nessun danno dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria come sottolineato anche da Domenico Costarella, capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria, che ha dichiarato ad ANSA: «il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l'epicentro e possiamo confermare che non c'è stato alcun danno».

Terremoto oggi in Calabria: nessun danno, ma disagi alla circolazione treni

Intanto in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Calabria si registrano disagi alla circolazione dei treni la cui circolazione è stata interrotta in via del tutto precauzionale.

Sul sito di Rete ferroviaria italiana si legge: «dalle ore 06:00 sulla linea Catanzaro-Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea».