Dopo il terremoto, l’alluvione: tragedia senza fine in Turchia e Siria. VIDEO

Dopo il terremoto, l’alluvione: non c’è pace per le popolazioni di Siria e Turchia, già duramente provate dalle terrificanti scosse che a inizio febbraio sono costate la vita ad almeno 52mila persone. Violente precipitazioni nei giorni scorsi hanno causato diffusi allagamenti nelle province al confine tra i due Paesi, con un bilancio provvisorio già di numerosi morti e ulteriori sofferenze e devastazioni.

Terremoto in Turchia: l’alluvione e la situazione

In Turchia, le zone più colpite sono state quelle delle province di Sanliurfa e Adiyaman. Qui le piogge hanno provocato la morte di almeno 15 persone - tra cui un bambino di appena un anno - mentre altre persone risultano ancora disperse. Drammatici i dati delle precipitazioni: nelle due province in appena due giorni è caduta un terzo della quantità annua totale di pioggia.

Terremoto in Siria: l’alluvione e la situazione

Altrettanto grave la situazione nel nord della Siria, dove oltre ai danni causati dal terremoto la popolazione deve fare i conti anche con gli effetti della lunga guerra civile nel Paese. A Idlib la pioggia ha causato l’allagamento di 18 aree di accoglienza per i profughi, con un totale di 574 tende finite sott’acqua. Per le migliaia di civili che già prima vivevano in durissime condizioni, la situazione è diventata ancora più drammatica.