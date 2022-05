Terremoto alle Eolie, scossa di magnitudo 3.8: nessun danno a cose o persone

Nuova scossa di terremoto alle Eolie di magnitudo 3.8. Un'ora prima era stata registrata, invece, una scossa della simile intensità nel Canale di Sicilia. Per fortuna non vi è stato alcun danno.

Terremoto alle Eolie e nel Canale di Sicilia: le due scosse

Secondo i dati raccolti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa di terremoto avvenuta al largo delle isola Eolie ha avuto una magnitudo 3.8. L'evento sismico è stato rilevato alle 13.57, ora italiana, ed l'epicentro è stato individuato in mare a una profondità di soli 11 chilometri. Il sisma è stato avvertito dagli abitanti di alcune isole dell'arcipelago delle Eolie, ma, per fortuna, non si sono registrati danni.

Solo un'ora prima - alle 12:40 circa - un altro terremoto, di intensità analoga - 3.6 - era stato rilevato nel Canale di Sicilia. Per essere più precisi l'INGV ha individuato l'epicentro tra Lampedusa e Linosa con profondità di soli 10 chilometri. Anche questo evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione, ma non ha causato danni a cose o persone.

Terremoto in Sicilia: le parole del sindaco di Lampedusa

Dopo il sisma, intervistato dall'Ansa, il sindaco di Lampedusa ha reso noto come la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, ma ha anche tranquillizzato tutti. "Abbiamo avvertito chiaramente la scossa di terremoto avvenuta questa mattina, ma al momento non si registrano danni né problemi per le persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini".