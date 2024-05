Terremoto magnitudo 3.5 all'alba al largo di Stromboli e delle coste della Calabria

E' tornata a tremare la terra in Italia. Questa mattina, all'alba di lunedì 6 maggio 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo dell'isola di Stromboli e della costa della Calabria.

Terremoto al largo dell'isola di Stromboli e Calabria: la situazione

Alle ore 6.27 del mattino di lunedì 6 maggio 2024 l’L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 al largo dell'isola di Stromboli, in provincia di Messina, e delle coste della Calabria. Una scossa di terremoto con ipocentro ad una profondità di 272 km.

La scossa è stata abbastanza forte, ma vista la notevole profondità non è stata avvertita né dagli isolani né tanto meno dai turisti. L'ipocentro della scossa di terremoto, infatti, è stato registrato ad una profondità di 272.4 Km dalla sala operativa dell'Ingv di Roma. Vista la profondità della scossa, il terremoto non è stato avvertito né sull'isola di Stromboli né in Calabria.