Terremoto al largo delle Filippine di magnitudo 7.1: le ultime notizie

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2024, nelle Filippine. A riportarlo è il Centro sismologico europeo mediterraneo. Vediamo nel dettaglio le ultime news relative al sisma che questa mattina ha fato tremare le Filippine.

Terremoto nelle Filippine: aggiornamenti

Il sisma che ha colpito le Filippine nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2024, è stato di magnitudo 7.1. L'epicentro della scossa di terremoto è stato localizzato a ben 106 chilometri dalla costa del Paese, precisamente a 148 chilometri a sud est della città di Zamboanga, nella parte occidentale di Mindanao, dove vivono circa 457.000 persone.

Non si segnalano al momento danni e vittime

Al momento, come riportato da fonti e media locali, non sono stati segnalati danni o vittime a seguito del forte terremoto. Inoltre, sempre da fonti locali, si apprende che non è stata emessa alcuna allerta tsunami.