Terremoto ai Campi Flegrei oggi, 27 aprile: il comunicato della Protezione Civile

Foto INGV

La Protezione Civile ha da poco emesso un comunicato fornendo ulteriori aggiornamenti riguardanti il terremoto avvenuto ai Campi Flegrei nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile 2024: dalle ore 1.38 è stato registrato uno sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di Magnitudo 3.9.

Terremoto Campi Flegrei oggi: 47 eventi registrati in zona

Dalle ore 3:38 (ora locale) del 26/04/2024 è in corso ai Campi Flegrei uno sciame sismico, costituito in via preliminare da 47 eventi con magnitudo M≥0.0 e magnitudo max Md=3.9±0.3, fanno sapere dalla centrale operativa IngV Vulcani.

Dalle ore 3:38 (ora locale) del 26/04/2024 è in corso ai #CampiFlegrei uno sciame sismico, costituito in via preliminare da 47 eventi con magnitudo M≥0.0 e magnitudo max Md=3.9±0.3.

Info https://t.co/wXMz5elXFQ pic.twitter.com/KOWVWFD8wS — INGVvulcani (@INGVvulcani) April 27, 2024

L'evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri con epicentro nel golfo. Nella zona di Bacoli diverse persone spaventate sono scese in strada. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli.