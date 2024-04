Terremoto Abruzzo, il 10 aprile: scossa di magnitudo 3.1 con epicentro tra Tagliacozzo e Avezzano

Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 in serata in Abruzzo non lontano dal confine con il Lazio. I dettagli e la situazione

11 Aprile 2024 - ore 10:34 Redatto da Meteo.it